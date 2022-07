Pepe Reina, en El Partidazo de COPE: "El Villarreal tenía mi palabra de que iba a volver a mi casa"

Pepe Reina, de 39 años, llega al Villarreal tras haberse desvinculado de la Lazio. El guardameta internacional se mostró con mucha ilusión de regresar al 'submarino amarillo' diecisiete años después. "Me ha hecho especial ilusión volver al Villarreal. Le di a Llaneza mi palabra de volver a casa. 17 años más tarde vengo con 5 hijos y con la mujer que era mi novia entonces. El equipo en lo que me necesite me va a tener".









Reina tiene claro que no puede haber "mejor final" a su carrera. "Ha pasado todo muy rápido. A Llaneza le tengo un especial cariño. Las expectativas son altas, la plantilla tiene mucha calidad. Lo vamos a dar todo porque esta gente se lo merece", afirmó en El Partidazo de COPE. "Se han hecho las cosas tan bien durante tantos años que los frutos se ven ahora", añadió.

El guardameta español llegó al Villarreal en 2002 procedente del Barcelona. En el club castellonense estuvo hasta 2005 cuando puso rumbo al Liverpool. "Fue un traspaso importante. Se pagaron 6 millones de euros más incentivos. Era el momento de salir", manifestó.

"El fútbol fue justo"

El portero recordó el duodécimo aniversario del Mundial que logró con España en Sudáfrica en 2010. "Te tiene que salir todo perfecto. Veníamos de 2008 de quitarnos muchos complejos. En el partido de Chile nos quitamos la presión de encima. Cada partido tuvo su aquel y sus momentos de tensión. Sacamos el fútbol que llevábamos dentro".





Reina desveló, en El Partidazo de COPE, que mantiene el contacto con los jugadores que se alzaron con aquel título en el Soccer City en 2010. "Hoy nos volvemos a abrazar imaginariamente. Lo recordamos con mucha felicidad. Capdevilla da mucho juego. Salió todo perfecto empezando como empezamos. Habrá ocasión de juntarnos".

En cuanto al próximo Mundial de Qatar, el meta del Villarreal dijo que "esta Selección tiene mucha personalidad". "En la Eurocopa ya nos dieron una lección. El seleccionador va a morir con sus ideas".