El expresidente del Sevilla, José María del Nido, repasó la actualidad del conjunto andaluz con los compañeros de Deportes COPE Sevilla. "El proyecto lo van a liderar tres personas: yo, yo y yo. Lo que espero es que en la Junta los accionistas elijan libremente entre los dos modelos que habrá".



"El Sevilla está arruinado. Nos hemos comido los fondos propios y presentamos la mayor pérdida de la historia del club. No es Del Nido o el caos, el caos son las cuentas actuales", agregó el exmandatario, en Deportes COPE Sevilla.



Esta fue la respuesta del presidente Pepe Castro, en El Partidazo de COPE. "La razón no se tiene por gritar más; sí por tener más argumentos. Decir que el club está arruinado es ridículo, tenemos una situación envidiable. Está hablando mal del club cuando no es verdad. Crecemos cada año en lo económico y en lo social", dijo Castro, en El Partidazo de COPE.





En la próximaJunta General de Accionistas del 26 de octubre, Del Nido tiene la oportunidad de quitarle la presidencia a Pepe Castro. "He hablado con muchos sevillistas. ¿Dónde está el cariño a esta entidad? A ningún sevillista le entra en la cabeza. En las últimas semanas he tenido un gran apoyo. Las cosas se cambian cuando van mal. Si se cambian cuando van bien es por otro motivo y por intereses particulares", indicó.









"Del Nido tiene ansias de poder. Le interesa el tema económico. Gracias a Dios el Sevilla es de los sevillistas y quieren la continuidad de lo que va bien. El martes lo vamos a ver. No quieren ningún cambio. Del Nido piensa que el Sevilla es de su propiedad y está muy equivocado. El Sevilla está harto. Hay que reconocer que lo hizo bien, pero cuando ya no está todo es diferente", añadió sobre las intenciones del expresidente del Sevilla desde 2002 a 2013.





"No le importa su hijo, ¿cómo le voy a importar yo?"

"Se ha unido a un grupo americano al que solo le interesa el dinero. Llevo ocho años de presidente y nunca he estado tranquilo. Del Nido siempre ha estado detrás de mí. No le importa su hijo, ¿cómo le voy a importar yo?, finalizó.