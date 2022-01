Paloma Hurtado, en COPE: "Las mujeres podemos ir siempre a los partidos, pero en una área mixta"

La Supercopa de España se juega en Arabia Saudí. País que no respeta los derechos de las mujeres. En El Partidazo de COPE hablamos este martes con Paloma Hurtado, pareja del exjugador de Atlético y Villarreal, Luciano Vietto, ahora en las filas del Alhilal, para conocer cómo es el papel de la mujer en un país ultraconservador.

"Estamos muy bien. No nos podemos quejar, pero es muy diferente. No puedes salir a la calle normal. Ir con algo ajustado o pantalones cortos, la gente te mira y te señala. Más que increpar, choca ver a una persona vestida de forma occidental".

"Aquí se puede conducir desde hace dos años. Es un poco caótico. Es el caos, es así. Una mujer puede ir a los partidos siempre, pero en un área mixta. El estadio está divido", añadió.





