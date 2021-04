Óscar Puente, en El Partidazo de COPE: "La actuación no es inocente"

AUDIO - ENTREVISTA A ÓSCAR PUENTE, ALCALDE DE VALLADOLID, EN EL PARTIDAZO DE COPE.



El Barcelona derrotó 1-0 al Valladolid con un gol de Dembélé en el minuto 90. Un encuentro con polémica, tras la expulsión de Óscar Plano por una falta por detrás a Dembélé, por una mano de Jordi Alba dentro del área que el VAR y el colegiado no entendieron como pena máxima y una falta previa del defensa azulgrana en la jugada del gol que significó la victoria del conjunto azulgrana. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, reaccionó con dureza en las redes sociales por el arbitraje de Jaime Latre en el Camp Nou.

Un gol de Dembélé en el minuto 90 salva al Barça ante el Valladolid El Barça llegará al Clásico con dos puntos sobre el Real Madrid y a uno del Atlético. Óscar Plano terminó expulsado. El equipo de Koeman encadena 19 jornadas sin perder. 05 abr 2021 - 19:50

�� @oscar_puente_, alcalde de Valladolid, se ha quejado amargamente del arbitraje que ha recibido el @realvalladolid



➡️ "El robo es manifiesto. Es una vergüenza inconcebible"



��️ Hablamos con él, en @partidazocope



�� ¡Escúchalo!



���� https://t.co/hTEnyyw98s#PartidazoCOPEpic.twitter.com/1DugxRkMKi — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 5, 2021

En declaraciones a El Partidazo de COPE, Puente aseguró que "no voy a borrar los tuits". "Pienso lo que he escrito. Estamos en la era del VAR. Ahora un señor tiene cuatro pantallas. No vale lo que ha pasado. Es bastante evidente. No me preocupa la ayuda al Barcelona, me preocupa que perjudiquen al Valladolid. La justicia es como la serpiente que muerde a los descalzos. En el fútbol esa frase no puede ser más apropiada", comentó Óscar Puente, en El Partidazo de COPE.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

��⚪️ @oscar_puente_, alcalde de Valladolid, en @partidazocope



��️ "Sigo pensando exactamente lo mismo que he dicho. Ahora hay un señor con 4 pantallas, no es una decisión tomada en décimas de segundo"



�� "Han perjudicado gravemente a mi equipo"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/7YrHzSdTmk — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 5, 2021

Puente, en El Partidazo de COPE, reiteró que "han perjudicado gravemente a mi equipo". "El árbitro está en una labor de ayudar al impotente equipo grande que no puede con el pequeño. No sé si por apretar La Liga o por qué...". Sobre errores que calientan la Liga, el alcalde de Valladolid responde, en COPE.



"El mayor delito de cualquier juez es dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es. Estoy convencido de que ese juez en ese momento sabe que está haciendo algo injusto. Tengo que pensar que tiene alguna motivación. La única que se me ocurre es esa y no solo a mí. Veo que es un comentario bastante generalizado, No puedo explicar otra cosa", finalizó Puente, en El Partidazo de COPE.