Mireia Belmonte, en COPE: "El objetivo es estar en todas las finales y después luchar lo máximo"

AUDIO - ENTREVISTA A MIREIA BELMONTE, EN EL PARTIDAZO DE COPE

Por primera vez en la historia, España tendrá dos abanderados en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Saúl Craviotto, piragüista con cuatro medallas olímpicas; y Mireia Belmonte, nadadora con otras cuatro medallas olímpicas seránlos abanderados de España en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 que se celebrarán el próximo 23 de julio.

Saúl Craviotto y Mireia Belmonte serán los abanderados de España en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 Joseba Larrañaga adelantó en El Partidazo de COPE que, por primera vez en la historia, España tendrá dos abanderados. Redacción Deportes 07 may 2021 - 23:47

La nadadora española explicó, en El Partidazo de COPE, que su designación era un sueño por cumplir. "Siempre me pasa igual. Hasta que no llega el momento los nervios los tengo en la noche de antes. Son nervios, pero son diferentes porque no vas a competir. Llevar la bandera de tu país en unos Juegos Olímpicos no se hace cada día. Será una experiencia bonita, un recuerdo para siempre".

En este sentido, "estamos un poco expectantes", añadió. "No nos han informado de cómo va a ser. No sabemos nada todavía. Es un poco raro para todos. Para mí es un premio y un regalo a mi trayectoria deportiva. Llevar la bandera de mi país era un sueño más. Va a ser doblemente especial porque nunca he estado en una inauguración. Será un día de experiencias nuevas. Unos días cargados de mucha ilusión", dijo.





La campeona olímpica liderará el equipo español de natación en Tokio. "Entrenó y estoy mucho mejor cada día a pesar de los dolores en el hombro. Al final hay que apretar los dientes ya que no queda nada. Al final tengo la suerte de haber trabajado para unos Juegos Olímpicos, ir allí y disfrutar lo máximo".





La cuatro veces medallista olímpica apuntó que estos Juegos Olímpicos serán "diferentes por un ciclo de cinco años en una pandemia". "Ha sido una temporada rara. No he podido entrenar la mariposa. Al final tengo tres pruebas y la incorporación del 4x100 estilos. Estoy muy ilusionada de poder nadar un relevo. Al final hay que adaptarse al calendario".



"Soy prudente. El primer paso es estar en una final. Sería una recompensa a este año tan raro. El objetivo es estar en todas las finales que pueda y después luchar lo máximo", finalizó.