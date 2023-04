Míchel, en El Partidazo de COPE: "No tengo nada contra el Real Madrid, han tratado muy bien a mi hijo"

El Real Madrid visita este martes al Girona en la jornada 31 de LaLiga Santander, mermado por las bajas, con el objetivo de mantener la motivación en LaLiga. El conjunto catalán, por su parte, tiene la salvación a tiro en una posición cómoda en la tabla.

Míchel: "Si el Real Madrid juega la final de Champions no me parecerá mal, pero quiero que la juegue el City" "La eliminatoria entre Madrid y City está muy igualada, es una final anticipada. Tengo una gran relación con Pep y con Pere y me gustaría que el Manchester jugara la final", añadió 24 abr 2023 - 15:50

El técnico del Girona, Míchel, explicó lo que hace el día antes del partido, en El Partidazo de COPE. "Estoy haciendo el PowerPoint, preparando la charla y veré una serie. Mañana hablaremos un poco del Real Madrid, con el once que puedan sacar lo más actualizado posible. Los últimos detalles para que el jugador salga con confianza", explicó.







El entrenador madrileño detalló que "sus charlas previas al partido son de media hora". Cuestionado por las las declaraciones de Xavi sobre el sol en Getafe y el estado del césped del Coliseum, dijo: "Montilivi está con un césped espectacular. Para el espectador es primordial. Parece una queja por un resultado, pero el césped condiciona".

"Es verdad que tradicionalmente hemos vivido de todo, campos encharcados... antes te tenías que adaptar. Forma parte del juego y del fútbol. Un césped en mal estado se nota", añadió.

"Mi forma de entender el fútbol es la posesión"

Precisamente sobre este tema, Míchel afirmó que en "Montilivi tenemos el césped entre 22 y 24 milímetros de alto". "Tenemos el campo de entrenamiento igual. Lo regamos bastante".





Michel, entrenador del Girona, en rueda de prensa





El técnico del Girona avanzó en rueda de prensa que prefiere que gane el Manchester City en las semifinales de la Liga de Campeones ante el Real Madrid porque el Girona forma parte de la red del City Football Group. Y dio sus argumentos, con Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE.

"No sabes el trato que ha tenido el club hacia mi hijo. No tengo nada en contra, todo lo contrario, pero yo firmo por el Girona, con Pere Guardiola como director del club y mantiene en el cargo cuando estoy en descenso la temporada pasada".

"Con Pep Guardiola he hablado varias veces. Sé lo que significa para el grupo City esta final. Me siento vallecano, madrileño, español, pero me alegra que pase el City. Si hubiera sido el Barcelona hubiera dicho lo mismo. Si fuera el Rayo Vallecano que es el equipo de mi vida ahí sí sería fácil decidir".









El once de Melchor Ruiz y aprender catalán

Melchor Ruiz adelantó un posible once del Real Madrid en Montilivi, con la duda de Lucas Vázquez. Para este choque que abre la jornada 31 en LaLiga Santander no estará Benzema. "Cambia mucho que no esté", comentó Míchel.

"Este once era el del PowerPoint. Benzema se mueve mucho por la banda izquierda. Rodrygo, en punta, es mucho más entre líneas y con movilidad junto a Asensio. Puede ser un problema".