Marc Gené, en COPE: "Carlos Sainz no es consciente de lo que ha conseguido. Va a vivir algo muy bonito"

AUDIO - ENTREVISTA A MARC GENÉ, EN EL PARTIDAZO DE COPE



Marc Gené es una de las personas que mejor conoce la escudería Ferrari. Lleva 16 años como probador y embajador y analiza, en El Partidazo de COPE, el fichaje de Carlos Sainz. "Es un piloto que gustaba mucho. El fichaje no se toma de una manera precipitada. En primer lugar, tiene que ser un piloto muy rápido, poco polémico, es lo que buscamos. Ha gustado mucho siempre".



Para Gené, Carlos Sainz no "va a ser el segundo piloto". "Trabajas para el equipo antes que a nivel personal. Carlos va a trabajar a la perfección con Leclerc. Va a sacar lo mejor de cada piloto", asegura.



El probador de Ferrari considera que Sainz "es un piloto que crece cada día". "Se tienen que dar muchas condiciones para ganar un Mundial, pero está en un equipo que está en el potencial. No lo hubiésemos fichado si no pensáramos que puede ser campeón del mundo".



Carlos Sainz, nuevo piloto de Ferrari a partir de 2021 Sainz ha firmado dos temporadas con Ferrari: 2021 y 2022, en las que correrá junto a Charles Leclerc. El hueco que deja en McLaren es para Ricciardo. Redacción Deportes 14 may 2020 - 11:00

��️ @marc_gene, probador y embajador en @ScuderiaFerrari, en @partidazocope



�� "Carlos Sainz es muy trabajador y no es polémico, encaja a la perfección"



❌"No va a ser el segundo piloto"



���� "Le vamos a dar las mismas oportunidades que a Leclerc"



�� #PartidazoCOPEpic.twitter.com/usD36jwNBK — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 14, 2020



Marc Gené comenta que la diferencia entre McLaren y Ferrari es "la presión y la pasión". "Va a vivir momentos divertidos e inolvidables. Su fichaje en Italia gusta mucho. Los aficionados latinos se sienten identificados".



Además, opina que su fichaje por Ferrari será "un impulso para la Fórmula 1 en España". "No sé si alcanzará el nivel de Alonso, pero es un 'boom' muy positivo".





��️ @marc_gene, probador y embajador en @ScuderiaFerrari, en @partidazocope



�� "No hubiésemos fichado a Sainz si no pensáramos que puede ser campeón del mundo"



���� "Sin duda es un impulso para la @F1 en España"



���� "Creo que @alo_oficial volverá a la @F1"



�� #PartidazoCOPEpic.twitter.com/PczI3Z6518 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 14, 2020



El expiloto español no ve imposible la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. "Creo que volverá, le gustaría volver en 2021. La pretemporada en Renault no ha sido mala. Lo va a valorar. Es mi sensación".



Y aconseja al nuevo fichaje de Ferrari. "No es consciente de lo que ha conseguido. Va a vivir algo muy bonito. En Ferrari lo primero es el equipo. Damos prioridad al Mundial de constructores".