Lucas Pérez, en El Partidazo de COPE: "Abelardo no me respetó; con Calleja todo cambió"

AUDIO - ENTREVISTA A LUCAS PÉREZ, EN EL PARTIDAZO DE COPE

Lucas Pérez, delantero del Elche, marcó el único tanto del partido ante el Getafe. En su debut con la camiseta del conjunto ilicitano, el ariete se mostró "muy feliz" por el gol marcado y por "la confianza que me han dado". "Hay mucha gente que se ha alegrado de verme feliz. Es una alegría y un alivio después del gol por las mentiras que se han dicho. Ya es agua pasada, aquí me han recibido muy bien", explicó.

Sobre su salida del Deportivo Alavés y la polémica con el técnico Abelardo Fernández, confesó: "Son temas que no entenderé jamás. Es una cosa que ya está pasada y quiero disfrutar del fútbol. No termino de ver el problema. No era lo mejor seguir un año más. Por eso decido irme del Alavés".



"Todas las conversaciones con Abelardo eran buenas hasta que él sacó cosas a la luz. En ningún momento Abelardo y yo hablamos cara a cara para solucionarlo. No he tenido ninguna pelea con él", añadió.







En ese sentido, Lucas Pérez declaró que "estoy muy orgulloso de haber salvado al club". "Lo pasé mal, no entendíamos esa situación. Después de valorarlo con mi familia, la decisión de salir fue mía. Le doy las gracias al Alavés".



El delantero gallego explicó, en El Partidazo de COPE, que su relación con el actual entrenador del conjunto vasco, Javier Calleja, es "muy buena". "Es una persona maravillosa. Entendemos el fútbol de la misma manera. Le digo de cambiar de aires. Me voy con la cabeza tranquila de que el club se haya quedado en Primera", finalizó.