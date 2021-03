Abelardo, sobre Lucas: Quien no quiere dar todo no merece entrar en el equipo

Abelardo Fernández, entrenador del Alavés, fue "muy claro" este domingo cuando fue preguntado por la ausencia de Lucas Pérez en la convocatoria frente al Atlético de Madrid, al señalar que su idea del conjunto vitoriano "es valor, coraje, compromiso y darlo todo y quién no quiere darlo no merece entrar en este equipo".

"Te voy ser muy claro. No voy a contestar más preguntas sobre ese tema, porque no quiero desviar más ese tema. Mi foco está en mis jugadores. En el Alavés, creo que todos y sobre todo en mi idea, es el valor, el coraje, el compromiso y darlo todo por este club. Quien no quiere darlo pues evidentemente no merece entrar en este equipo", explicó en la rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano.