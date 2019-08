Julia Takacs, en El Partidazo de COPE: "No sabes lo que piensa la otra persona, te pones en lo peor"

"No me esperaba que tuviera tanta repercusión. Me ha sorprendido. Mucha gente me ha escrito por privado. Todas las reacciones han sido positivas", ha explicado la atleta española Julia Takacs, medalla de bronce europea en 20 km marcha, tras sufrir un episodio de acoso mientras entrenaba en Málaga.



"Estaba entrenando en la zona de la Universidad. Era demasiado temprano, pero luego suele ir más gente. No pensaba que fuera peligroso. No llevaba ni 100 metros cuando el coche ya estaba allí. Estaba en la otra acera y me pitó. Entre que era muy temprano y que estaba dormida, pensaba que le conocía. Pero no. Me dijo que subiera al coche y pasé de largo. Arrancó y se fue. Pero cuando volvió, me empecé a asustar. Empecé a correr hacia una zona más habitada. Marchando, a veces, voy más rápida que corriendo, pero en ese momento, eché a correr", ha relatado Julia Takacs, en El Partidazo de COPE.



La marchadora internacional ha explicado que durante el incidente "llamé a mi novio y le dije: 'Si no me coges el teléfono es que me ha cogido'".



Dicen q siempre hay una 1ªvez, pues hoy ha sido mi 1ªvez d verme obligada de huir corriendo,literalmente, dl sitio q suelo entrenar porq un tío insinuó q m subiera a su coche y no paraba d dar vueltas allí.

Una lástima q las mujeres tengamos sentir miedo en ocasiones x algo así. — Julia Takacs (@julytakacs) August 4, 2019