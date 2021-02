Juan Mari Aburto, en COPE: "En todo momento hemos manifestado el compromiso de acoger la Eurocopa"

AUDIO - ENTREVISTA A JUAN MARI ABURTO, ALCALDE DE BILBAO, EN EL PARTIDAZO DE COPE

El Ayuntamiento de Bilbao mantiene su compromiso con la celebración de la Eurocopa en la ciudad. La selección española jugará sus tres partidos de la fase de grupos en San Mamés. Con una posible Eurocopa a puerta cerrada, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha asegurado en El Partidazo de COPE que "nuestra apuesta sigue siendo trabajar".



"En todo momento hemos manifestado el compromiso de acoger la Eurocopa. No sabemos de donde vienen estos rumores. Hemos firmado el acuerdo con la UEFA. No podía ser de otra manera. Entre el Gobierno, la Diputación y el Ayuntamiento no ha habido dudas para que sea un evento posible en Bilbao".



Aburto ha considerado también que "la UEFA tomará una decisión en el mes de abril según la evolución de la pandemia". "Dentro de una situación compleja la incertidumbre está en nuestra vida. No trabajamos en ese escenario porque hay un componente de imagen de ciudad. Queremos posicionarnos como una ciudad capaz de albergar este tipo de eventos".



Juan Mari Aburto ha explicado que "en el momento en que los espectadores puedan ir a los estadios será un indicador de una fase de superación".





Por último, el primer edil ha bromeado en El Partidazo de COPE con Joseba Larrañaga sobre la próxima final de la Copa del Rey que se disputará en Sevilla el próximo 3 de abril. "Estamos ilusionados. El título de la Supercopa ha sido una buenísima noticia para recuperar el ánimo. No renunciamos a nada. Iremos a ganar las dos competiciones".