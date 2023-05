Bordalás, en El Partidazo de COPE: "Acepté volver al Getafe por cariño, como favor personal"

Hablamos en El Partidazo de COPE con José Bordalás, entrenador del Getafe, que este sábado se enfrenta al Real Madrid. Los azulones se encuentran en zona de descenso, empatado a puntos con el Valencia.





Sobre los cambios que hará Carlo Ancelotti en el partido al jugarse entre los dos partidos de la eliminatoria de semifinales de la Champions League ante el Manchester City, afirmó que él siempre quiere jugar contra los mejores: "No lo sé, el Madrid es un grandísimo equipo y van a intentar hacerlo bien los que no son titulares, van a intentar hacer un gran partido. Vinicius ahora mismo es el jugador más desequilibrante, como la mayoría de sus compañeros. Como profesional me gustaría que estuviesen los mejores pero es un jugador temible porque es imparable".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El corazón me pudo más que la cabeza"

José Bordalás, en su rueda de prensa de este sábado tras retornar al banquillo del Getafe.Getafe CF





Bordalás nos contó por qué aceptó la oferta de Ángel Torres de coger al Getafe tras destituir a Quique Sánchez Flores, a falta de siete partidos para el final de Liga: "Fue una sorpresa para mi porque no me esperaba que el Getafe me llamase para estos siete partidos. Mi pensamiento no estaba en entrenar en LaLiga española porque había dicho ya que no a varios equipos, quedando más jornadas. En la primera llamada le dije que “no” al presidente porque no era lo más conveniente, era un riesgo innecesario. Luego, Ángel Torres me pidió el favor porque estaba en una situación muy delicada y me lo pidieron por favor. Fue una situación que acepté por cariño, al presidente, a la afición, a muchos de los jugadores... el corazón me pudo más que la cabeza. Solo he firmado lo que resta de temporada, es un favor personal. Me pidieron ayuda, sé que es un riesgo muy alto pero vamos a intentarlo”.

El entrenador del Getafe habló de la concentración que hizo con los futbolistas nada más llegar: "Los jugadores no esperaban estar en esta situación pero perdieron en Mallorca, Almería... y todo se complicó. Un par de jugadores me pidieron hacer una convivencia y lo vi muy bien; no fue una idea mía".

Por último, Bordalás nos desveló a qué altura pide que esté el césped del Coliseum: "Siempre pido que el césped esté al mínimo permitido". ¿Y si juegas contra el Barça? "También, siempre al mínimo"