Bordalás, en El Partidazo de COPE: "Lo justo, por ley, es el criterio individual; estamos tranquilos"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha valorado en El Partidazo de COPE la decisión de la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol sobre los equipos que jugarán en Europa la próxima temporada si se cancela LaLiga. El Getafe, quinto clasificado, y el Valencia, son los más perjudicados por la decisión de Luis Rubiales, presidente de la RFEF.



El conjunto azulón es el quinto clasificado en LaLiga Santander hasta la jornada 27 y la Real Sociedad ocupa la última plaza que da acceso a la Liga de Campeones. Los dos equipos están empatados a puntos y tienen la misma diferencia de goles, pero el conjunto azulón ganó en el Reale Arena por 1-2.



"No sé si la lista es oficial. Primero es el criterio individual, luego el general y después los goles marcados por cada equipo. No tengo nada más que decir. Ahora mismo lo que más me preocupa es volver al trabajo. Lo justo, por ley, es el criterio individual. Estamos tranquilos en este sentido. Lo tiene que decidir el club".



Bordalás, en El Partidazo de COPE, no cree que su equipo esté en el medio de la guerra entre la RFEF y LaLiga. "El Getafe se pronunciará si LaLiga no acaba". El técnico del Getafe es optimista con el protocolo de LaLiga para el regreso a los entrenamientos. "Imposible no hay nada. Si nos lo dicen hace dos meses, hubiéramos tachado de loco al que lo hubiera dicho. Vamos a dejar pasar el tiempo. Si se puede cumplir, ¿por qué, no?"

Sobre la crisis del COVID-19, Bordalás ha reconocido que analiza mucho lo que está pasando. "Ahora tienes más tiempo y lo analizas todo a nivel personal. Está falleciendo mucha gente, destrozando a muchas familias, gente que conocías... es una situación muy mala. Esto no ha pillado bien a nadie. Le ha hecho daño a toda la sociedad".



"España es un gran país y los españoles son muy buenos en todas las facetas. Estoy viendo de todo. La unión de mucha gente en muchos colectivos y la desunión, en otros", ha añadido, José Bordalás, en El Partidazo de COPE.



El entrenador del conjunto azulón mantiene el control de peso y grasa a la plantilla del primer equipo. "Estamos muy pendientes. Les controlamos el peso. Ahora van a ser mucho más profesionales, se darán cuenta de lo felices que eran".



Y ha explicado la situación del centrocampista Etebo que no ha podido regresar a Nigeria con su mujer y con su hijo. "Hablamos con él, está un poco triste, pero intentamos que lo lleve lo mejor posible".



"Vamos a tardar tiempo en ver los estadios como lo deseamos. Salimos de vez en cuando con mucha precaución, pero a ver la vuelta a la normalidad. Habrá incertidumbre hasta que no haya una vacuna. Con la inactividad no vamos a alcanzar un nivel óptimo, aunque estuviéramos en una pretemporada. No lo va a tener ningún equipo. Vamos a tener un plazo similar a una pretemporada en verano", ha puntualizado Bordalás, sobre el parón liguero y el regreso a los entrenamientos, en El Partidazo de COPE.