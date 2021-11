Valdano, sobre Maradona, en COPE: "El campo de fútbol fue el único lugar donde fue realmente feliz"

AUDIO - ENTREVISTA A JORGE VALDANO, EN EL PARTIDAZO DE COPE











Un año sin Maradona. Con motivo del primer aniversario de su muerte El Partidazo de COPE charló con Jorge Valdano, narrador elegido para el podcast 'Los últimos días de Maradona'.

Una investigación de seis episodios sobre cómo murió el futbolista argentino y la importancia de su figura en Argentina y el resto del mundo, reconstruyendo todo lo que ocurrió durante los últimos meses de la vida del '10' argentino.





‘El Pelusa’, ‘El 10’, ‘Dios’... Diego.



"Hace díez días que están insistiendo mucho con los programas especiales con la muerte de Diego. Tuve muchas invitaciones. He leído alguna columna interesante y en los días previos siempre hay cosas nuevas. Él dijo que no le iban a dejar tranquilo ni muerto, se fortaleció la leyenda".

Este podcast pretende contestar a todas las preguntas sobre su impactante final. "Toda la información es muy rigurosa. Es triste porque es un acompañamiento hacia el desenlace final. Muere sin estar cerca de sus seres queridos. Es un documento muy serio y con personas a las que quiero mucho. Todo eso me animó a relatarlo".

Diego Armando Maradona, durante una comparecencia ante los medios. EFE





Jorge Valdano reconoció, en El Partidazo de COPE, que "el campo de fútbol fue el único lugar donde Maradona fue realmente feliz". "Lo conocí con 20 años en el Mundial 82, era imposible pararlo, solo podías pararlo con acciones fuera del reglamento".





El exfutbolista argentino afirmó que "es muy difícil vivir una vida con más intensidad que Diego". "Tenía una energía descomunal, un sentimiento de clase. Entiendo que haya gente que esté en la punta contraria a él. Era un capitán muy bueno, más difícil para el entrenador que para los compañeros. Era muy generoso a la hora de discutir algo por sus compañeros. Era un animal de vestuario", comentó.

Valdano declaró sobre los últimos días de Maradona que "es uno de los momentos más dolorosos del podcast". "Rechazó a la hija y al nieto. Estaba en una situación desesperada. Para saber si hay algún grado de responsabilidad, la causa está abierta, pero no sé si entrará gente en la cárcel. Era una persona que vivía rodeado de un carnaval que no le dejaba en paz. No podía salir a la calle excepto en Estados Unidos. Allí tenía la posibilidad de pasar desapercibido diez minutos".





"Tenía la fantasía cuando pasó de Nápoles a Sevilla que el problema se quedaba en Italia, pero no. En Sevilla seguía siendo acosado", añadió. Valdano recordó la anécdota del gol de la "Mano de Dios" en el Mundial 86 contra Inglaterra. "Después te cuento Valdano", relató.

"Algo había pasado, no vi la mano, estaba sentado en el suelo, pero me di cuenta de algo raro con el grito del gol. Era un antes y un después en la vida de Maradona. Todavía voy caminando por Argentina y la gente me piropea por el Mundial 86".

Maradona rodeado de fotografos en un partido con Argentina | CORDON PRESS





"AL ATLÉTICO LE HA COSTADO MÁS DE LO QUE PENSABA"

Valdano repasó la actualidad del fútbol europeo, habló de la derrota del PSG ante el Manchester City en la fase de grupos de la Champions y sobre los equipos españoles en Europa, dijo. "Messi es equiparable a Maradona, pero 'el Diego' era todo calle. Ser Maradona es complicado, ser Pochettino también es difícil. Los equipos españoles van a tener problemas para llegar a la final. El Atlético me sorprende que no haya alcanzado una velocidad de crucero. El único equipo que puede ganar de forma holgada es el Madrid".





"Xavi es la persona justa en el sitio justo. Ningún equipo del mundo necesita de una idea para entusiasmarte", afirmó con la llegada del exazulgrana al banquillo culé. "Es muy difícil hacer gol. Ha aprendido y saca mucha ventaja con la velocidad. Se puede permitir un pequeño freno y le favorece en el remate", dijo sobre el estado actual de Vinicius.



"NO HE PERDIDO LA CONFIANZA EN HAZARD"



"Confiaba mucho en Hazard. No he perdido la confianza. Ha ido sumando una desgracia tras otra. Esperaba una complicidad con Benzema, pero se perdió por el camino. No sé definir la situación de Bale. Hablaría con el jugador, no con su agente para corregir a la gente. Me encanta Ancelotti".





Los colaboradores de El Partidazo de COPE preguntaron a Jorge Valdano por el papel de Luis Enrique en la Selección, el futuro de Haaland y Mbappé; y los jóvenes del Barcelona. "La obra está siendo muy buena. Me gusta más Mbappé, pero la fuerza desatada de Haaland pondría de pie al Bernabéu. La entrega forma parte del espectáculo cosa que no sucede en el Camp Nou. Pedri me fascina".



En cuanto al Balón de Oro, afirmó: A Benzema le faltaría un título, Messi sigue siendo el talento más grande en el universo fútbol", finalizó.