Jesule, en El Partidazo de COPE: “Ha sido totalmente inhumano; he tenido que orinar en botellas”

AUDIO - ENTREVISTA A JESÚS BARBADILLA, INTERVENTOR DE #AFEUNIDOS, EN EL PARTIDAZO DE COPE



La candidatura que encabeza Gaizka Toquero ve "evidentes indicios de fraude" en el proceso electoral a la presidencia de la AFE. Jesús Barbadilla 'Jesule', su interventor, ha permanecido encerrado en una sala tres días.



"Ha sido algo totalmente inhumano, un esperpento. Entré en AFE a las 8:30 del viernes y he salido a las 9 de esta mañana. No me he duchado en estos días y he tenido que orinar en botellas. A partir de ese momento se solucionó acompañado de los guardias de seguridad. Se necesitan más personas. La explicación que nos dan es que el reglamento no lo permite", explicó.



Jesule, interventor de #AFEUnidos, aseguró que durante el proceso "han sido todo impedimentos". "Partimos de muchas irregularidades. El interventor rival no pasó por lo mismo que yo. Él podía salir e ir al servicio. He sido vicepresidente de AFE. Si tengo que volver a ir y estar cinco días más lo haré para defender a los futbolistas".



La Mesa Electoral está compuesta por un presidente y dos vocales, todos ellos afiliados de AFE, elegidos por sorteo, y un secretario; son sus integrantes los que establecen los horarios de trabajo y descanso.