Javier Tebas Llanas, en El Partidazo de COPE: "La instrucción del 'caso Fuenlabrada' está contaminada"

AUDIO - ENTREVISTA A JAVIER TEBAS LLANAS, ASESOR JURÍDICO DEL FUENLABRADA, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El Juez Instructor de la Real Federación Española de Fútbol propone dar por perdido el partido al Fuenlabrada de forma cautelar, según ha informado Germán Dobarro, en Deportes COPE. Javier Tebas Llanas, asesor del conjunto madrileño, mostró su descontento en El Partidazo de COPE porque "hemos visto que es un proceso sin garantías".



"Estamos preocupados, pero no sorprendidos. Por cómo está actuando el Juez Instructor tenemos miedo e inseguridad. Es evidente que alguien está detrás. Ha sido nombrado entre el 21 y el 23 de julio y no está cumpliendo con las garantías mínimas. Quiero pensar que las estructuras deportivas no están contaminadas. La instrucción del caso sí lo está", apuntó.





��️ @JavierTebas, asesor jurídico del @CFuenlabradaSAD, en @partidazocope



�� "Que un club siga las instrucciones al milímetro y sea sancionado sería una barbaridad"



�� "Con las pruebas que aportamos, Competición no puede aceptar la solicitud del Juez Instructor"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/5QihZjBPyV — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 30, 2020



El hijo del presidente de LaLiga no contempla un descenso administrativo del conjunto madrileño a Segunda B porque "sería un atropello" y "algo desolador", y tiene confianza en la nulidad del Comité de Competición. "Si el Comité atiende a nuestras razones no puede aceptar la solicitud que traslada. Está basado sobre mentiras y pasando por encima de las pruebas aportadas", manifestó.



Sobre el protocolo de LaLiga, Tebas Llanas dijo que "el club lo ha seguido paso a paso". "El Fuenlabrada no ha redactado el protocolo, pero no podemos decir que haya funcionado. A veces pienso que estoy viviendo una pesadilla".



"El sábado había un caso. El domingo se conocen tres casos y se realiza un análisis para observar los contactos estrechos. Por eso se decide aislar. No ha habido visitas al hotel de concentración", añadió.





��️ @javiertebas, asesor jurídico del @CFuenlabradaSAD, en @partidazocope



�� "Tenemos miedo e inseguridad de que nos desciendan a Segunda División B"



⚖️ "La gente que ha elegido al Juez Instructor puede estar detrás de la decisión, fue nombrado irregularmente"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/FOE3naGydK — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 30, 2020



Preguntado por si hay un tema político desde Galicia en el 'caso Fuenlabrada, el secretario general del Consejo de Administración del club "no cree en una mano negra", pero advierte que "nos ha extrañado el movimiento de la Xunta" diez días después.



"Nos parece políticamente escalofriante, pero por suerte depende de las instituciones deportivas. La intervención de la alcaldesa de A Coruña fue un espectáculo extraño. Los políticos no han recopilado información y, de repente, aparece un expediente regulador", indicó.