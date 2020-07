El Juez Instructor de la RFEF propone dar por perdido el partido al equipo madrileño de forma cautelar

Según ha informado Germán Dobarro este jueves en Deportes COPE, el Juez Instructor del 'caso Fuenlabrada' en la Federación Española de Fútbol ha propuesto al Comité de Competición que al Fuenlabrada se le dé por perdido el partido aplazado ante el Deportivo de la Coruña, correspondiente a la última jornada de LaLiga Smarbank, que no se celebró por los positivos por coronavirus en la plantilla y staff fuenlabreños.

NOTICIA COPE



El Instructor del expediente RFEF propone al Comité de Competición la medida cautelar de pérdida del encuentro al Fuenlabrada — Germán Dobarro (@gdobarro) July 30, 2020

El Fuenlabrada había pedido, un día atrás, recusar al Juez Instructor del caso al considerar que nunca había ejercido como tal y que había asumido su cargo en la Federación Española de Fútbol al menos con posterioridad al 7 de julio de 2020, y consideraban como sospechoso que su currículum apareciera oculto.

Por otra parte, según informa Isaac Fouto, has declaraciones de los miembros del Fuenlabrada previstas para este viernes ante el Juez Instructor quedan suspendidas. El El Fuenlabrada alegó que no podían hacerlo porque estarían de viaje tras cumplir la cuarentena. De hecho, el equipo madrileño, está pendiente de los resultados de las últimas pruebas PCR que les realizó la Xunta en su hotel de concentración para que, si no toda la expedición, la mayor parte pueda regresar a la Comunidad de Madrid.