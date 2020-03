Jaume Roures, en El Partidazo de COPE: "Espero que el fútbol vuelva en julio"

AUDIO - ENTREVISTA A JAUME ROURES, EN EL PARTIDAZO DE COPE



Jaume Roures, presidente de Mediapro, ha repasado la actualidad del fútbol español, en El Partidazo de COPE.



Sobre la situación del Barcelona, Roures cree que no hace falta desestabilizar a la plantilla con cosas tan simples. "Las cosas se pueden abordar más directamente y sin crear un ambiente negativo. La nota de Messi no hacía falta por lo que significa en el Barcelona. Si te sientas con los capitanes no debería haber problema. Lo único que hace esa exposición es que el vestuario se encierre. No es bueno para el futuro de la entidad".



El principal accionista de Mediapro no ha querido valorar la gestión del presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu. "No quiero poner una nota porque sería como si tuviera intereses. No quiero remover el caldo. No me voy a presentar a la presidencia del Barcelona. Este tema me ha dejado de interesar".



Jaume Roures espera que el fútbol vuelva en julio. "Volverá sin público. Antes habrá que hacer una pretemporada a finales de mayo. No vamos a poner en riesgo la salud de nadie. Puede ser un poco apretado, pero los equipos están acostumbrados a jugar miércoles - domingo. Hay situaciones más importantes que el fútbol, pero es importante no perder la temporada".



El dueño de Mediapro ha añadido, en El Partidazo de COPE, que "si una vez reanudada LaLiga y un jugador da positivo por coronavirus, habrá que arrojar la toalla y despedirse de la temporada".



Restan once jornadas para que termine LaLiga Santander. Para Jaume Roures "no es tan difícil jugarlas" porque "si lo queda pendiente se juega el daño será menor".



"Si no se juega se tendrá que dar la temporada por cerrada por causas de fuerza mayor. Habrá que ver cuando se podrá empezar la siguiente temporada con garantías. El fútbol español es muy sólido, pero un agujero de 700 millones de euros es muy difícil de arrastrar".



Jaume Roures ha reconocido, en El Partidazo de COPE, que "sin competición la única afectada es LaLiga". "La Real Federación Española de Fútbol no tiene ninguna responsabilidad económica. Es muy fácil no tener que fichar a nadie y que después vengan los jugadores. Ingresas mucho dinero y presumes de repartirlo. No intentemos dar lecciones, sin responsabilidad económica, a los que ponen el espectáculo".



Roures ha puntualizado sobre el fútbol femenino que "la RFEF no ha puesto un duro en LaLiga. Nosotros hemos estado contribuyendo. Seamos más serios. La situación nos obliga a ser más estrictos".