Míchel Salgado, en El Partidazo de COPE: "Los que no están en el Mundial son los que están protestando"

Juanma Castaño habló en El Partidazo de COPE con Míchel Salgado, ex futbolista del Real Madrid y asesor de la FIFA durante el Mundial de Clubes: "Las cosas han cambiado mucho desde la llegada de Infantino y le asesoramos futbolísticamente. Hay que darle fútbol a todo el mundo, que el fútbol es de los aficionados. Hay cosas en un torneo que a lo mejor no le gusta a los jugadores. Hemos jugado partidos en Champions a -16 grados. Al final, todo el mundo tiene derecho de jugar torneos como estos. Como jugador, jugar torneos como este te da algo especial. Es un torneo que está gustando cada vez más. No siempre se puede jugar en el país, el clima y el horario que todo el mundo quiera".

EFE Gonzalo García (D) del Real Madrid celebra el gol del 1-0 con su compañero Arda Guler durante el partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Real Madrid CF y la Juventus FC, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Salgado respondió a las críticas del presidente de la Liga, Javier Tebas, y de Jurgen Klopp contra el Mundial de Clubes: "Tebas está equivocado, no solo existe la Liga, también hay un Mundial de Clubes que quieren disfrutar muchos equipos. Antes la Intercontinental no nos interesaba, solo le interesaba al equipo sudamericano. Respeto a una persona como Klopp, que lo ha ganado todo, pero no comparto su opinión. Si fuese entrenador de un equipo que estuviera aquí, no diría esas palabras. Es muy fácil decirlo cuando no estás aquí. Los que no están son los que están protestando".

Este miércoles, Real Madrid y PSG pelearán por un puesto en la final, donde se encontrarán con el Chelsea: "Le doy el favoritismo al Real Madrid. El PSG es bestial, Luis Enrique irá a apretar arriba y quitarle el balón al Madrid, pero Xabi Alonso va a ser valiente y también presionará arriba. Va a ser un partido de guerra táctica y velocidad. Es una final anticipada".

La duda en la alineación del Real Madrid será si es titular o no Gonzalo. El canterano blanco está siendo uno de los mejores futbolistas del equipo durante el torneo pero podría caerse el once tras la recuperación de Mbappé: "La parte noble es la parte noble y no puedes tener a Mbappé en el banquillo. Álvaro está siendo el mejor del Madrid, pero yo siempre he dicho 'dásela al bueno, al más grande'. Gonzalo va a ser importante, juegue Mbappé o no, que creo que está para jugar 60 minutos". Salgado habló de la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid y el cambio del equipo: "He hecho el curso de entrenador con él, tiene las ideas muy claras, sabe transmitir lo que quiere y no me está sorprendiendo nada. Y nos va a dar aún más".

El ex futbolista también habló de otros dos futbolistas del Madrid; Huijsen y Luka Modric: "Tiene unas condiciones impresionantes, con y sin balón, pero se va a tener que adaptar a jugar con espacios grandes detrás de él y contra gente con velocidad. Me parece un fichaje increíble. Hay gente con mucho talento en el centro del campo. Modric son palabras mayores, tiene que irse por la puerta grande no, por la siguiente. A lo mejor Xabi Alonso es capaz de hacer funcionar a los mediocentros que hay".