Iván Alejo, en COPE: "Me parece expulsión; cada vez que veo la jugada me parece más roja"

AUDIO - ENTREVISTA A IVÁN ALEJO, EN EL PARTIDAZO DE COPE.

El Real Madrid se estrelló este domingo con el muro del Cádiz. El conjunto de Ancelotti no pasó del empate a cero en un partido que dominó de principio a fin. Una de las imágenes del encuentro, sin embargo, fue la dura entrada de Casemiro sobre Iván Alejo que terminó en amarilla y que impedirá al brasileño jugar ante el Athletic Club de Bilbao.

El Cádiz aguanta el asedio del Real Madrid y rasca un punto del Bernabéu El Real Madrid encerró al Cádiz en los minutos finales, pero no consiguió perforar la portería de Ledesma. Saca 6 puntos al Sevilla y 10 al Betis. Casemiro tuvo que ser expulsado. 19 dic 2021 - 19:10

"Esta vez me ha tocado recibir, pero tampoco hay que darle más vueltas a la situación. Me parece expulsión. Cada vez que la veo me parece más roja. En ese momento, a la altura que vas, no tenía ninguna opción de llegar a la pelota", comentó uno de los protagonistas de la acción, el jugador del Cádiz, Iván Alejo, en El Partidazo de COPE.





?? @Ivanalejo7 recibió anoche en el Santiago Bernabéu una dura entrada de @Casemiro que se saldó con amarilla



?? El jugador del @Cadiz_CF y sus compañeros demandaron que el brasileño fuese expulsado



??? Hablamos con él, en @partidazocope



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/ODEBLHD861 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 20, 2021



"Hay que respetarlo. No soy partidario del VAR. Lo eliminaría. Es una herramienta que le quita la gracia al fútbol. Soy yo el que la recibe y, en este caso, es una entrada peligrosa. Tienen que proteger a los jugadores porque algún día habrá un disgusto", expresó.

El conjunto cadista recibió críticas por su juego defensivo en el Santiago Bernabéu, tras renunciar al balón. "Contento después de puntuar en el Bernabéu. El equipo va para arriba. Prefiero esto. Sabíamos que teníamos que hacer ayudas, replegarnos... lo hicimos muy bien". "Si no corres no juegas. Tenemos una idea de juego para estar muy bien físicamente. El equipo lo ha demostrado con la idea del míster y hay que seguir confiando", apuntó.





?? @IvanAlejo7, en @partidazocope



?? "Cada vez que veo el vídeo me parece más expulsión"



?? "Me parece muy peligrosa, Casemiro no tenía ninguna opción de llegar a la pelota"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/PAiu4OQNmp — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 20, 2021



Alejo, ante los casos de COVID en el fútbol español por el avance imparable de la sexta ola, aseguró que su compañero de equipo Fali "está bien". "Lo pasó en pretemporada y aún le tiene mucho respeto. Comparado como estaba antes, está un poco mejor", dijo Alejo, en El Partidazo de COPE.