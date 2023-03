Gayá, en El Partidazo de COPE: "Me fui del Mundial con la sensación de que podría haber estado"

Gayà, en su despedida de la selección: "Estoy triste, pero orgulloso por haber peleado todos estos años" El defensa del Valencia habló con Hugo Ballester desde el aeropuerto tras confirmarse su marcha: "Luis Enrique lo hace por el bien de la selección, seré uno más animando". 18 nov 2022 - 20:59

El defensa y capitán del Valencia, José Luis Gayá, regresa con la selección española tras el fiasco del Mundial de Qatar. Baja en la cita mundialista debido a una inoportuna lesión en el tobillo, el jugador valencianista recuerda aquellos días con "la sensación de que podría haber estado".

"Al final todos sabemos que me fui bastante triste, pero con ganas de volver. Estar aquí es un privilegio. Me voy de vacaciones para desconectar porque fue muy duro para mí. Lo gestioné de buena manera porque fue muy duro. Es una decisión que toma Luis Enrique; se la tengo que respetar y nada más. Realmente no te puedo decir si estaba para jugar, yo creo que sí",apuntó Gayá, en El Partidazo de COPE.









El lateral del Valencia no le guarda rencor al exseleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, por tomar esa decisión "muy dura para mí"."Me lo dice por la mañana. Me lo comenta. Me dice que había muy mala suerte. Fueron momentos muy duros. La Federación lo anuncia y luego lo tiene que autorizar la FIFA. Las cosas vienen como tienen que venir. Tenía mucha ilusión en jugar el Mundial. Es triste y duele mucho, pero es algo que no estaba en mis manos. Lo di todo y al final decidieron que no. No he vuelto a hablar con Luis Enrique", añadió.

Y valoró el papel de España en el Mundial de Qatar, tras caer en octavos de final ante Marruecos en penaltis. "Empezamos muy bien goleando en el primer partido con mucha ilusión. Llegó Alemania, luego Japón y nos fuimos cayendo en el Mundial. Contra Marruecos, iba a muerte porque habíamos firmado un bloque muy bueno. Me dolió mucho caer en penaltis", afirmó el defensa español.









La 'era De la Fuente' echa a andar

José Luis Gayá se reencontrará con el nuevo seleccionador nacional, Luis de la Fuente, tras su paso por las categorías inferiores de España. "Tuve la suerte de poder entrenar en la sub-19. Estoy contento por él. No esperábamos caer tan pronto en el Mundial. Ahora con ilusión nueva y con una mentalidad, como siempre, de representar al país de la mejor manera posible".

"De la Fuente sigue un poco el modelo que tenía en la sub-21. Se va a ver plasmado en el terreno de juego. Viendo un poco la lista te puedes imaginar esas variantes. Es muy cercano con nosotros. Está al máximo con nosotros. Cuando te da la confianza se la tienes que devolver dando la cara. Estamos intentando formar un bloque fuerte", agregó.





Gayá compite con Alejandro Balde por un puesto en el once titular ante los duelos de la fase de clasificación para la próxima Eurocopa ante Noruega y Escocia.

"Me acabo de enterar de la baja de Haaland. Queremos ganar con los mejores en el campo para afrontar las cosas, pero tienen un jugador parecido en la Real Sociedad. Son jugadores muy físicos, no le tenemos miedo en ese sentido. Esa garra es la que nos gusta".

El Valencia, en descenso y la salida de Gattuso

El conjunto de Mestalla pasará el parón internacional en puestos de descenso, tras caer 3-0 ante el Atlético de Madrid y la victoria por 2-0 del Getafe ante el Sevilla.

"Tengo que estar pendiente de la Selección, pero mirando de reojo en lo que tenemos en el club. Como siempre he dicho, ha venido así y estoy convencido de que vamos a salir de allí. Soy el capitán y no puedo hacer nada en ese sentido. Como máximo responsable al final tengo que estar centrado. Lo que no está en mis manos, no puedo hacer nada".





Joseba Larrañaga entrevista al capitán del Valencia, José Luis Gayá, en El Partidazo de COPE.





El lateral reconoció, en El Partidazo de COPE, que no habla con el máximo accionista, Peter Lim. "Si hay que hablar, se hablará; no tengo ningún problema". Sobre la salida del extécnico italiano del Valencia, Gennaro Gattuso, apuntó.

"Fue algo que no esperábamos y nos sorprendió. Solo tengo buenas palabras desde el primer momento. Fue una pena que fuera cayendo a partir de que no ganábamos. Esa forma de jugar alegre se va quitando un poco la confianza. Fue una pena".









El 'caso Negreira' y el VAR

José Luis Gayá expresó su opinión sobre el 'caso Negreira'. "No me pertenece, ellos sabrán. Creo en la honestidad de todos. Bastante tengo con lo mío que ahora meterme con otros".

En cuanto a las polémicas arbitrales del Clásico, comentó. "De estos temas podríamos estar mucho tiempo debatiendo. Empezamos con que iban a entrar para cosas muy evidentes, pero se ha ido perdiendo. A los jugadores nos duele que el árbitro de campo - el que pita - pero es más importante el árbitro de VAR. Realmente el que tiene importancia es él. No me acaba de gustar. Igual que lo de los goles, se pierde emoción", finalizó.