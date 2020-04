Futre se despide de Antic, en El Partidazo de COPE: "Era como un padre"

"Era como un padre". Paulo Futre, exdelantero del Atlético de Madrid, ha despedido con mucho cariño al entrenador serbio Radomir Antic. "Coincidí con este fenómeno, con esta leyenda en la temporada 97-98. Él me convenció de volver al fútbol. He mantenido una relación fantástica. Las pretemporadas eran una locura. Con él empezamos a hacer trabajo con balón", ha comentado el portugués, en El Partidazo de COPE.



Nos ha dejado Radomir Antic a los 71 años. Não tenho palavras para esta Leyenda eterna el Atlético de Madrid y del fútbol. Mi más sentido pésame para la familia. Descanse en paz Míster. pic.twitter.com/2VzQG9SGgd — Paulo Futre (@PauloFutre) April 6, 2020



Entre los mejores momentos con el técnico que logró el doblete - Liga y Copa del Rey - con el Atlético de Madrid en 1996, recordó: "Cuando me vio y he vuelto a jugar. Era un entrenador único. Ha entrenado a Barcelona, Real Madrid y Atlético. No cedía nunca, pero con sus jugadores y con la familia, perdonaba. Es parte de mi vida".