AUDIO - ENTREVISTA A FABIO CANNAVARO, EN EL PARTIDAZO DE COPE



Fabio Cannavaro, entrenador del Guangzhou Evergrande de la Superliga China, ha contado en El Partidazo de COPE que la situación en la ciudad asiática "empieza a ser normal". "El virus está controlado. En dos días, termino la cuarentena y puedo salir sin problema. La vida está empezando en Guangzhou. El Gobierno ha dictaminado que la gente ya no tiene que ponerse más la máscara. No hay más restricciones".



El exjugador del Real Madrid ha recordado que "es fundamental quedarse en casa". "No le demos al virus la oportunidad de contagiar a más gente. Hay que controlar la temperatura cada día. La pena que tengo es que muchos países de Europa no han cerrado antes y veo a mucha gente con este virus".



"Tienes que quedarte 15 días en casa para no llenar los hospitales. Es fundamental. El problema es que la gente no ha entendido esto", ha añadido el exjugador italiano, en El Partidazo de COPE.

El Guangzhou Evergrande vuelve a los entrenamientos el próximo lunes. "Hemos vuelto de Dubai. Faltan los jugadores brasileños por el problema en las conexiones con el tráfico aéreo. Ninguno de nosotros ha tenido el virus. No he tenido contacto ni en China ni en Italia. Tenemos que esperar para empezar la Liga".

Cannavaro ve complicado el regreso inmediato del fútbol en España y en Italia. "La gente piensa en el negocio, pero hasta que el virus no termine no se puede hablar de fútbol".