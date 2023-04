'La soledad de Perico', la cara más íntima y emotiva del exciclista Pedro Delgado, en El Partidazo de COPE

El exciclista Pedro Delgado y la periodista Ainara Hernando han publicado el libro 'La soledad de Perico'. El libro recorre los momentos más íntimos y personales de un ícono del deporte español en los años 80. "No voy a decir que no, pero sería de las más famosas en esa época. Había una euforia por el ciclismo. De pronto teníamos españoles que triunfaban".

"Este libro es más sobre mi parte deportiva como ciclista profesional. Me apetecía contar cómo afronté momentos grandiosos y la gestión de mis emociones. Faltaba eso más personal y más íntimo", apuntó.

"Siempre lo he comentado que el ciclismo es un deporte solitario. Tienes que gestionar todos tus esfuerzos, la carrera... en los momentos clave eres tú.





Momento de la entrevista a Pedro Delgado, con Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE.





La crono de Luxemburgo

Pedro Delgado repasó lo que sucedió el día que llegó tarde a la contrarreloj inaugural del Tour de 1989, en Luxemburgo. "Disponías de un circuito para el calentamiento antes de arrancar. Llegué a la salida, una foto, un autógrafo... venía de comerme el mundo y baje a los infiernos".

"Era un ciclismo distinto. Corríamos y te sentías vencido. Hoy en día, los corredores salen pensando en tantas herramientas y no encuentran que el error es suyo", añadió.

En este sentido, señaló que el francés Bernard Hinault fue el que "más me ha gustado" porque demostró "un ciclismo épico". "Ese ciclismo me encanta. Es como ahora con Pogacar. Ahora tenemos una generación que hace un ciclismo muy agresivo. Eso da un aire fresco muy divertido".





La llegada de Indurain

"Me ayudó porque acumulé mucha tensión en un año muy raro. Yo no respondía. Desde el 88 al 94 estuvimos junto. Miguel tiene un aspecto muy distante pero dentro del equipo da gusto. Había una sensación de equipo muy fuerte. Me servía como liberación de lo que había hecho".

"Miguel Induráin y yo siempre tuvimos muy buena relación. Él siempre se mataba por ayudarme"









La guerra con José María García

Entre los 11 capítulos del libro, 'Perico' cuenta su relación con los medios de comunicación y, en especial, con el periodista José María García. "Era seco, trataba de no ser colega de nadie. Tenía que tener distancia a la prensa para no sufrir".

"Me pasan cosas muy raras. En el 1988 decidimos correr el Giro de Italia en vez de La Vuelta. García me llamó anti-español. De la Morena me comentó si quería comentar los finales de etapa de La Vuelta y García se entera. Le dije que le había dado mi palabra a José Ramón. A partir de ahí fue una guerra sin cuartel".

"Le tenía vetado toda la vida. Siempre he sido muy rebelde. Mi último año de profesional coincidimos en el hotel. Quedamos para hablar, pero en la radio no voy a estar contigo. Es de esas personas que no entendía ser neutral".

"Un mar de lágrimas en la bici"

El libro cuenta uno de los momentos más díficiles de su vida: enfrentarse a la muerte repentina de su madre. "El dolor lo tienes tú. Le quería hacer un homenaje a mi madre, me quedé con mucha rabia interior. En plena cena te avisan de la noticia. El problema es que tienes la euforia del momento y estaba pensando en mi madre. No me enteré de lo que pasaba en la carrera y, de pronto, me vine abajo en la bici".





Pedro Delgado y Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE.





"El capítulo más especial"

'La soledad de Perico' es el tercer libro de la periodista Ainara Hernando tras 'Por amor al ciclismo' y 'Cuando fuimos los mejores'. "Yo no lo ví correr. Mi primer ídolo ciclista fue Miguel Indurain. A Pedro lo he conocido después cuando me dijo que le escribiera su libro".

El capítulo más especial para Ainara "es el de la muerte de su madre". "Me hizo revivir muchos momentos. Llevabamos el libro bastante rodado y lo queríamos contar en primera persona que da mucha más emoción. Los teníamos una dinámica cogida el uno del otro".