Cesc, en El Partidazo de COPE: "El año pasado hablé con gente del Barça para que ficharan a Tchouaméni"

Este verano se cumplen 14 años del gol de penalti de Cesc Fábregas a Italia que cambió la historia del fútbol español. Este verano se cumplen también 12 años del pase de Cesc a Iniesta para marcar el gol de nuestras vidas. Y se cumplen también este verano 10 años del otro penalti de Cesc ante Portugal que nos metió en la otra final de la Eurocopa que también ganamos.

Ahora el centrocampista español, a sus 35 años, empezará una nueva aventura profesional en el Como de la Serie B italiana. “Estamos aquí aguantando para jugar un par de añitos más. Todavía me queda gasolina”, recalcó.

Será su primera experiencia en el 'calcio'. “Tiempo tendremos. Cuando los niños sean más grandes les enseñaremos vídeos, pero ahora pasan muchas cosas y, en este sentido, tampoco tienes mucho más tiempo”, subrayó Cesc, en El Partidazo de COPE.





Cesc Fábregas cambiará de aires este verano tras temporadas y media en el Mónaco.





“He pasado un año bastante malo en Mónaco por muchas cosas. Después de eso quería tener una experiencia buena a nivel de fútbol. Quería jugar, ser importante y me daba igual donde. Bajar el nivel no ha sido un problema para mí y menos después de saber toda la propuesta y lo quiere hacer este club”, añadió.

Futuro a largo plazo

El centrocampista español no solo será jugador de la primera plantilla sino será uno de los accionistas del club. “Ha sido la guinda del pastel”. “Es el proyecto perfecto. Vas a ser importante como jugador, puedes seguir jugando al fútbol a un nivel óptimo y progresar con chicos jóvenes. En el fututo ojalá tenga la oportunidad de entrenar aquí. Además, si se puede pedir algo más, la calidad de vida es brutal”, explicó.

El objetivo es devolver al Como a la máxima categoría del fútbol italiano, en la que no compiten desde la temporada 2002-03. “Hay un buen grupo. La gente ve que pasas del Chelsea al Mónaco y después a la segunda división italiana, pero el proyecto me ha enamorado. El poder estar con chavales que están aprendiendo y poder ayudarles a nivel de filosofía también es muy importante".





Fábregas se encontrará con el italiano Gianluigi Buffon. “En la presentación me dijeron que estaríamos él y yo. Ya le he marcado tres goles, ¿por qué no hacerle un cuarto? Seguro que se picó un poco en redes, pero siempre con cariño”, bromeó.

El catalán declinó una oferta de Las Palmas, tras no renovar con el Mónaco “Estuve hablando con ellos hace unas semanas, pero es muy simple. No me importaba el nivel. He recibido muchas llamadas en los últimos dos meses y te das cuenta de que en el mundo del fútbol hay mucha tela que cortar”.

En este sentido, afirmó que “hay mucha gente que intenta aprovecharse de todo; gente muy interesada que aparece en momentos muy específicos para trincar. No sé, me ha dejado muy mal gusto y ya le dije a mi representante que quería hablar con gente de fútbol”.

“Nos tomamos un café en Ibiza con García Pimienta, me explicó el proyecto y me gustó mucho a nivel futbolístico, pero en Como me ofrecían muchas cosas. Un día ya contaremos bien la historia de Las Palmas. Ya hablaremos más detalladamente. Es una situación graciosa de cosas que pasan en Ibiza”.

“No me he planteado ir a Estados Unidos. Me encanta Europa. Es una cosa que no me ha parecido muy atractiva, aunque en el futuro no se sabe”, puntualizó.

¿Cómo ve al Barcelona y al Real Madrid?

"Como barcelonista espero y deseo que Messi vuelva al Barcelona. Le queda un año en París. Me encantaría. Es un sueño que tiene el club y toda la afición. El fútbol es muy caprichoso. Te hablo como aficionado".

Sobre Piqué, afirmó que "si está bien sigue siendo un central de garantías". “Es muy competitivo. El año pasado forzó mucho. Al final está claro que los años pasan, pero siempre intentó defender al club". "Han hecho unos fichajes espectaculares. Son para competir con todo", añadió, en cuanto al mercado de fichajes azulgrana.







Cesc también valoró las incorporaciones de Tchouaméni y Rüdiger en el Real Madrid. "Volver a ganar es muy complicado. Se han reforzado muy bien. Conozco muy bien a Tchouaméni. Hablé con gente del Barça para que lo ficharan. Me parecía un jugadorazo para el futuro, pero económicamente no se podía fichar. Le di la opinión a otro exequipo y al final ha ido al club “enemigo”. Hay que aprovechar las oportunidades de mercado", finalizó.