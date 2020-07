Carlos Lariño, en COPE: "No me gustaría que el Deportivo denunciara al Fuenlabrada por viajar sin médico"

AUDIO - ESCUCHA LA ENTREVISTA A CARLOS LARIÑO, MÉDICO DEL DEPORTIVO, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El jefe de los servicios médicos del Deportivo de La Coruña, Carlos Lariño, está "las 24 horas pendiente" de los miembros de la expedición del Fuenlabrada "por lo que pueda pasar".



Lariño, en declaraciones a El Partidazo de COPE, indicó que "es muy difícil estar en una ciudad que no es la tuya. Me pongo a su disposición, estoy en contacto telefónico con el médico del Fuenlabrada; él me va pidiendo", comentó.

El doctor del Deportivo explicó que el jugador que ha sido trasladado a un hospital de La Coruña tras sufrir un desmayo "no parece nada serio". "Decidimos ingresarlo porque estamos más seguros con él en el hospital", afirmó.



El conjunto deportivista denunciará al Fuenlabrada por viajar sin médico. Para Lariño "no me gustaría que lo hicieran porque no viaja por una causa de fuerza mayor. Entiendo que el club intente buscar cualquier remedio, pero viajar sin médico es algo excepcional", indicó. "No tengo ninguna guerra con el Fuenlabrada", añadió.



Finalmente, el médico deportivista comentó sobre la evolución de los brotes de coronavirus en España que "tenemos que aguantar hasta la vacuna". "Me da miedo lo que puede pasar en la sociedad. Hemos relajado más las medidas".