José Manuel Franco: "Las jugadoras del Rayo no pueden decir todo lo que piensan porque se deben a un club"

El regreso del técnico Carlos Santiso al banquillo del Rayo Vallecano ha causado una oleada de indignación tras la filtración de unos comentarios machistas. El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, cargó contra el fichaje de Santiso, en El Partidazo de COPE.

"Me ratifico absolutamente. Una persona así no puede estar entrenando al Rayo Vallecano femenino. Me quedo con la imagen de la Supercopa de España. El equipo rival manteó a Virginia Torrecilla. Esa es la esencia y lo queremos en el deporte en España. Lo demás me parece intolerable e indigno de alguien del deporte".





???? @conJoseMFranco, en @partidazocope



?? "Me ratifico en las palabras que dije sobre Carlos Santiso. Me parece nauseabundo. Una persona así no puede estar entrenando al @RayoFemenino"



?? "Sus palabras me parecen intolerables e indignas de alguien del deporte"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/PAUke7IrKV — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 8, 2022





"Las jugadores tienen que adaptarse. No pueden decir todo lo que piensan porque se deben a un club que ha contratado a este entrenador", añadió.

La candidatura de España y Portugal para albergar el Mundial 2030 cobra fuerza. El presidente del Consejo Superior de Deportes aclaró en El Partidazo de COPE que "España lo tiene todo y lo va a organizar de una manera ejemplar". "Es una buena noticia. El compromiso del Gobierno es innegable. Estamos en una cuestión de país. Hemos demostrado que somos unos magníficos organizadores de eventos", dijo Franco.

El dirigente, en este sentido, se posicionó sobre las restricciones y los aforos en los estadios. "Hemos sido muy prudentes y los deportistas han dado un ejemplo de responsabilidad. El público y el deporte ha sido muy responsable. La vuelta en fases se ha hecho muy bien. Es un avance. La mascarilla en los estadios es fundamental. Y si no hay metro y medio de separación entre personas, será obligatoria", apuntó.





???? @conJoseMFranco, en @partidazocope



?? "El compromiso del Gobierno con la candidatura del Mundial 2030 es innegable"



?? "España lo tiene todo y lo va a organizar de una manera ejemplar. Hemos demostrado que somos unos magníficos organizadores de eventos"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/YO4EpJcemI — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 8, 2022





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado