Arechabaleta, en COPE: "Griezmann podría ser una posibilidad, pero es absolutamente imposible"

Las elecciones del Athletic Club de Bilbao se celebrarán el viernes 24 de junio en San Mamés. El Partidazo de COPE habla esta semana con los tres candidatos oficiales a la presidencia del club: Jon Uriarte, Ricardo Barkala e Iñaki Arechabaleta.

Marcelo Bielsa confirma que dirigirá al Athletic si Arechabaleta es presidente El propio entrenador argentino lo ha desvelado en la presentación del candidato vasco. El técnico ya estuvo al mando de los leones entre 2011 y 2013. 20 jun 2022 - 12:31

"Socio desde los 7 años", Iñaki Arechabaleta no discute la filosofía y los valores del Athletic porque "renunciar sería algo muy negativo". "Es un caso único en el fútbol mundial. Si soy presidente no ficharé jugadores de fuera del País Vasco", agregó.

En este sentido, el aspirante a la presidencia añadió que "Griezmann podría ser una posibilidad porque entra dentro de la filosofía, pero es absolutamente imposible".









Arechabaleta, que compite con los otros dos candidatos, Ricardo Barkala y Jon Uriarte, apuesta por Marcelo Bielsa en el banquillo. "Marcelo es un gran entrenador, de los mejores del mundo, pero se une a un montón de bazas que hemos ido presentando a la masa social. La época en Europa le ha venido bien. En este momento estamos con un entrenador muy potente".

"Hablar de la gran baza es simplificar el gran trabajo que hemos ido presentando a los socios de este club", añadió. Sobre su deseo de ser el próximo presidente del Athletic, Arechabaleta admitió que "tenemos un proyecto muy trabajado que es ganador". "Con esfuerzo hemos superado las mínimas. Era nuestro objetivo y lo conseguimos", recalcó.









El ejecutivo bilbaíno ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, pero "con Rubiales todavía no". "Cuando esté con él me lo explicará. No me ha gustado el contrato, las comisiones de Piqué ni el reparto de la Supercopa de España. Desde la posición de espectador es injusto", incidió.

Para Arechabaleta, José Ángel Iribar es el "jugador más representativo" de la historia del Athletic Club. "Es el que más significa; representa muchas cosas: orgullo, valores... He asistido a momentos memorables de su carrera", sentenció.