Davidovich, en El Partidazo de COPE: "Me da igual, pongas con el que me pongas quiero salir a disfrutar"

Alejandro Davidovich venció al tercer 'top ten' de su carrera deportiva, el polaco Hubert Hurkacz, y habló en El Partidazo de COPE tras pasar a segunda ronda de Wimbledon.

Sufrida victoria de Alcaraz ante Struff; Davidovich y Munar avanzan a segunda ronda; Djokovic gana sin brillo Alcaraz derrotó a Struff (4-6, 7-5, 4-6, 7-6 y 6-4) en cuatro horas. Munar derrotó a Monteiro (6-2, 6-4 y 7-5). Djokovic venció en cuatro sets a Kwon (6-3, 3-6, 6-3 y 6-4). 27 jun 2022 - 16:11

"La parada de la lluvia ha sido un momento de bastante tensión. El cuerpo se relaja un poco y él lo aprovechó mejor. El quinto set ha sido una gran lucha de los dos. Esta superficie se basa mucho en el saque y haber perdido tantas oportunidades es duro".







Después de tener tres puntos de partido al saque en el tercer set y desperdiciarlos, el malagueño explicó que "no sabía ni cómo iba en el 'súper tie-break'. Intenté no mirar el resultado y me centraba en ganar los puntos. Me hubiera agobiado si tenía que mirar el resultado".

Esta victoria le da "mucha confianza" para el siguiente partido. "No sabía ni con quién jugaba la siguiente ronda. Es que me da igual, pongas con el que me pongas quiero salir a disfrutar y hacer lo máximo posible".







Davidovich logró su tercera victoria ante un 'top ten' de su carrera, la segunda del año después de vencer a Novak Djokovic en Montecarlo y por primera vez venció un partido del cuadro final del torneo, donde ganó en categoría júnior en 2017. Su próximo rival será el checo Jiri Vesely.