Alejandro Blanco, en El Partidazo de COPE: "Nos hemos quitado toda la presión"

AUDIO - ENTREVISTA A ALEJANDRO BLANCO, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El Comité Olímpico Internacional y el Gobierno de Japón han acordado este martes aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio para el año 2021.



"Nos hemos quitado toda la presión. Sabemos que hay Juegos y nuestros deportistas podrán competir en igualdad de condiciones. El primer Comité que lo pidió fue el español. Ha sido fundamental el informe de la Organización Mundial de la Salud. Primero es la salud de todos y luego que se celebren los Juegos Olímpicos. En las fechas previstas, nadie podía asegurar que el coronavirus estuviese controlado", ha destacado el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, en El Partidazo de COPE.



Alejandro Blanco ha asegurado que los deportistas españoles "tendrán las mismas becas que tenían este año". "He hablado con Irene Lozano y nuestros deportistas deben tener los mismos medios para poder competir".



Y sobre el límite de edad de algunos deportistas para la cita de Tokio, ha dicho: "Alejandro Valverde y Jesús Ángel García Bragado no cumplen años, son eternos. La clasificación ya la tienen y su ilusión podrá con todo".



Alejandro Blanco, en El Partidazo de COPE, ha hablado del estado de salud de su mujer: "Es doctora y ha dado positivo en coronavirus. No ha tenido una crisis muy fuerte. Yo no he tenido ningún síntoma. Lo pasaremos como el resto de los españoles. Hay que ser solidarios"