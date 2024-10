El entrenador Paco Araujo se queda en Líbano: "Estamos seguros en las zonas cristianas"

Ante el aumento de la escalada bélica en Oriente Medio, el Gobierno de España ofreció a los españoles residentes en Líbano la posiblidad de volver a nuestro país para huir de la guerra. Sin embargo, son varios los españoles que han rehusado la oferta del Gobierno español y han preferido quedarse en el país libanés, como es el caso de Paco Araujo.

Paco Araujo aterrizó en El Líbano hace quince años, y después de trabajar con la selección de fútbol sala del país, actualmente dirige el trabajo en varias academias donde cuenta con decenas de niños y jóvenes.

Israel ha iniciado la ofensiva sobre Beirut, una capital que dista mucho de la ciudad en la que vive el técnico español: "En las zonas cristianas, en teoría, estamos a salvo de Israel. La zona de montaña en la que estamos está poblada de gente. Yo, desde que mataron al líder de Hezbollah, no he ido a Beirut, que está ahora desalojado", contó en El Partidazo de COPE de Juanma Castaño este jueves.

En la zona cristiana, los españoles -y restos de residentes- tienen la seguridad de que no les va a pasar nada, al ser zonas que quedan totalmente fuera de los objetivos de Israel: "De estar en zona cristiana a estar en Beirut, que es de mayoría musulmana hay casi una diferencia como la de estar en un país o en otro".

DPA vía Europa Press Columnas de humo se elevan tras los ataques aéreos israelíes en varios puntos del suburbio sur de Beirut

Por ese motivo, los planes del entrenador pasan por seguir haciendo "vida normal": "Todo está abierto: restaurantes, supermercados... Y no hay problemas de desabastecimiento", indicó. "No trabajamos con total normalidad, pero seguimos funcionando".

LA OFERTA DEL GOBIERNO ESPAÑOL CON LOS RESIDENTES ESPAÑOLES

Araujo tuvo muy claro desde el principio que no quería volver a España, pese a quedarse en un país en conflicto: "El Gobierno Español nos llamó ayer a las seis de la tarde para ofrecernos salir. Pero nos daban 15 minutos para decidirlo. Yo llevo aquí 15 años, y no me daba tiempo ni a buscar el pasaporte", reveló.

"He pasado entera la Guerra de Siria, la explosión, la crisis, el Covid... Tengo muchos vínculos en el país, y ahora mi mujer y mi hija, que se habían ido dos años a Rumanía tras la crisis, acaban de regresar", afirmó para recordar los muchos motivos que tiene para quedarse en el país libanés.