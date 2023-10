El enfado de Paco González por el primer gol de Morata al Feyenoord: "Deberían estar en la cárcel"

El Atlético de Madrid se imponía este miércoles al Feyenoord por 3-2 en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano. El conjunto rojiblanco sumaba su primera victoria en la edición y se colocaba con 4 puntos como líder del Grupo E de la competición empatado con la Lazio, con quien había igualado (1-1) en el Olímpico de Roma.

Los de Simeone fueron siempre a remolque en el partido, pero se llevaron los tres puntos gracias al doblete de Álvaro Morata y a otro gol de Griezmann que sirvieron para dar la vuelta a los goles de Mario Hermoso en propia puerta y Hancko para los neerlandeses.

Polémica arbitral

El encuentro estuvo marcado por las decisiones del colegiado francés François Letexier y del árbitro de VAR, el italiano Massimiliano Irrati, que tuvieron bastante trabajo, en los dos goles de Morata. En el primer tanto que supuso el 1-1 en el marcador y el segundo que colocó el 3-2 en el Metropolitano.

Rodrigo De Paul manda un pase interior para la carrera de Saúl, que estaba en fuera de juego, pero en ningún momento llega a impactar con el balón, Trauner, uno de los centrales del Feyenoord se lanza al suelo para cortar el pase y le deja la pelota muerta a un Álvaro Morata que llegando desde atrás bate por raso a Wellenreuther.

En un primer momento el línea levantó la bandera anulando el tanto rojiblanco, pero el árbitro recibía una llamada por el pinganillo desde el VAR, para ellos no había nada ilegal en la diana. Letexier acudió a la banda el Civitas Metropolitano y tras visualizar la jugada en el monitor decidió darle validez ante las quejas de los aficionados y los futbolistas neerlandeses.

Se trata de liga naci ante Francia y que según la norma actual no es fuera de juego. Se produce un pase al espacio a un futbolista que está en posición antirreglamentaria, pero cómo este ni va al balon ni hace intención de jugarlo no interviene en la jugada. Un defensa toca la pelota y habilita al rival para que pueda hacer gol. En aquel partido un pase al hueco para Mbappe era interceptado por Eric García que al dejar el cuero muerto creaba una nueva jugada, según interpretó el árbitro. En el Metropolitano ocurrió lo mismo.





Pero es que también hubo polémica en el segundo tanto de Morata, que supuso el 3-2. Un centro desde la banda derecha de Nahuel Molina que tanto Griezmann como el madrileño intentan rematar. El francés, que está en fuera de juego no llega y no toca la pelota, pero si lo hace Morata situado detrás y que acaba marcando. El colegiado también le dio validez al considerar el reglamento que como su compatriota no impactaba con el balón no había nada ilegal. De hecho, con este en la mano el trencilla no cometió ningún error, pero resulta bastante complicado de entender por qué ambos goles valieron cuando hace unos años ningun hubiera subido al marcador.

¿Cómo lo vio El Partidazo de COPE?

La jugada y la decisión tomada por Letexier de conceder el tanto causaron sorpresa e indignación entre los comentaristas de El Partidazo de COPE. El más contundente fue Paco González que llegó a asegurar que "a los que llevan diez años legislando sobre el fuera de juego hay que meterlos en la cárcel". Si quieres saber lo que opinan el resto sobre la jugada y si les parece fuera de juego PINCHA AQUÍ

