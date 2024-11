El enfado de Gonzalo Miró por la imagen del Atlético de Madrid en la Copa del Rey: "Me niego a justificar"

El Atlético de Madrid ganó este jueves 0-2 al Vic en la primera ronda de la Copa del Rey gracias a un doblete de Julián Álvarez en los minutos finales de partidos, que decidió una eliminatoria en la que los rojiblancos sufrieron más de lo que nadie imaginaba al enfrentarse a un equipo de la Primera Regional Catalana.

El delantero argentino marcó un dudoso penalti cometido sobre Giuliano Simeone en el minuto 81, tras el cual el conjunto catalán se quedó con un hombre menos. En el minuto 89, Álvarez marcaba el definitivo 0-2 tras una jugada de Correa. Estos dos goles hicieron respirar al equipo del Cholo Simeone, que vio como el Vic llegaba con mucho peligro a la portería de Musso y que incluso perdonaba con alguna ocasión clarísima que pudo haber puesto en complicaciones a los rojiblancos.

EFE Los jugadores del Atlético celebran el primer gol contra el Vic.

Para ver la importancia de lo que ha aguantado el Vic con el 0-0, es importante ver el once que sacó Simeone y que desmotraba que quería ganar sí o sí el encuentro y que no quería sorpresas; por eso salió con Musso; Nahuel Molina, Witsel, Kostis, Reinildo; Javi Serrano, Gallagher, Riquelme; Correa, Sorloth y Giuliano Simeone. Y al ver que los rojiblancos no lograban marcar, acabó sacando a jugadores que quería dar descanso y que fueron claves en la victoria: Koke, Lemar, Griezmann, Julián Álvarez y Javi Galán.

simeone elogió el juego del vic

El entrenador rojiblanco, Diego Pablo Simeone, reconocía en la rueda de prensa posterior al encuentro el buen juego del Vic: “Me encantó como jugó. Con pasión, compromiso, con intensidad cada pelota y la búsqueda para responder al Atleti desde la táctica, me gustó verlo. Me voy contento por el rival porque nos exigió nos hizo generar situaciones que, por el momento que estamos atravesando, el gol iba a costar como costó. En el primero tuvimos ocasiones y no pudimos. Después ya apareció el penalti y el gol de Julián que encaminó la eliminatoria”.

El Atlético llegaba al partido con dos derrotas, ante el Lille en la Champions League y ante el Betis, derrota que le dejaba a diez puntos del liderato del Barcelona. Esta mala racha, acompañada de un mal inicio de temporada en el que ha dejado muchas dudas por el mal juego del equipo y por los malos resultados, dejaba a los del Cholo con la obligación de ganar este partido de Copa del Rey. Al final logró la victoria, pero las dudas sobre su juego crecieron después de ver cómo el conjunto de cinco categorías menores tuvo varias claras ocasiones de gol y al que ganó solo con dos goles en los minutos finales y jugando con un jugador más.

EFE Los jugadores del Betis celebran el primer y único gol del encuentro correspondiente a la jornada 11 de Laliga EA Sports que han disputado hoy domingo Betis y Atlético de Madrid en el estadio Benito Villamarin, en Sevilla

la crítica de gonzalo miró al juego del equipo

En El Partidazo de COPE, Gonzalo Miró volvió a ser muy crítico con el equipo del Cholo Simeone y reconoció que ante el Vic había jugado “rematadamente mal”. Además, Gonzalo no quiso poner la excusa del estado del campo ni quiso quedarse con que el equipo había logrado la clasificación: “Cuando juegas mal, como estás jugando el Atlético de Madrid, te puede poner en complicaciones cualquier equipo. No desmerezcamos el mal juego del Atlético de Madrid, porque es que ya ha habido dos años donde al Atlético de Madrid… Estamos con el 'Podía, a ver qué'… 'Podía, la prórroga…' Si es una cuestión de resultadismo, no hay debate. Yo me niego a justificar, a partir del resultado, cualquier partido que juegue el Atlético de Madrid, por malo que sea su fútbol. Me niego, lo siento. No puede… Es que como ha ganado, todo vale”.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).