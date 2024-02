El enfado de Alguacil con Traoré: "Si un jugador sale del campo es porque tiene que ir al hospital"

Imanol Alguacil valoró la derrota de la Real Sociedad en la ida de los octavos de final de la Champions League en rueda de prensa y reconoció que su equipo podía "haber pagado más caro" su bajó durante la segunda parte.

El técnico del equipo Txuri-Urdin, además, dejó entrever su enfado con Traoré, que abandonó el terreno de juego dolorido antes del 1-0. "Yo no me explico que un jugador que ha tenido que salir del campo cuando el equipo iba a recibir un gol en contra no acabe en el hospital. No lo entiendo. Si un jugador deja al equipo con uno menos es porque tiene que ir al hospital. Es algo que tengo muy claro", afirmó el técnico.

Y añadía: "Ese propio jugador se ha ido del partido y a la vez que él se iba, el equipo también se ha ido. Luis Enrique ha reconocido que hemos sido un gran rival, pero si queremos competir contra estos equipos no podemos regalar esto".

Alguacil pese a su descontento afirmó que se marcha "contento". "En el segundo tiempo a partir del primer gol y sobre todo del 2-0 estábamos fuera, pudimos pagarlo más caro. Así que pese a todo me voy contento. Creo que si hacemos el primer tiempo que hemos hecho hoy aquí, vamos a tener nuestras opciones de plantar cara, de competir y de poner en dificultades al PSG", señaló en los micrófonos de Movistar Plus+

Por último el entrenador de la Real Sociedad quiso mandar un mensaje a sus aficionados. "Darle las gracias a todos los que han venido aquí y decirles que es verdad que es un 2-0, y que no va a ser fácil, pero que lo vamos a intentar y que con el apoyo de todos, si somos capaces de jugar como en el primer tiempo, por qué no soñar", concluyó.