ENCUESTA | ¿Te gusta la nueva camiseta del Barça?

El FC Barcelona lanza este martes al mercado su nueva camiseta para la temporada 2019-20, con la novedad de un patrón a cuadros que sustituye a las tradicionales rayas verticales de la zamarra azulgrana, un diseño que "se inspira en las características islas del Eixample barcelonés".

El diseño de esta nueva camiseta es bastante diferente a otros modelos presentados en años anteriores y ha provocado numerosas críticas en redes sociales. ¿Qué os parece a vosotros? Podéis votar a continuación:

Helena Condis ha reconocido que le gusta la camiseta, entiende que es un shock y que existe una pérdida de identidad, pero “el diseño me gusta y me parece atractivo. Seguro que luego será un éxito de ventas”. Dani Senabre ha sido otro de los tertulianos que coincide con la opinión de Helena Condis: “me parece una camiseta bonita, pero como camiseta del Barça se me hace muy raro”.

Juanma Castaño ha sido bastante más crítico: “a mí no es que no me guste, es que me parece una broma”.

Manolo Lama, por su parte, considera que las camisetas no le interesan a la afición. “Yo si fuera socio del Barça me preocuparía por una buena plantilla para la temporada que viene”.

Siro López, ha ironizado diciendo: “¿es la de Croacia o es la del Barça?”.



El Barcelona celebrará los 120 años de su nacimiento el próximo mes de noviembre, y esta equipación, concebida dentro de la campaña 'El talento no tiene una sola forma', pretende rendir tributo, según reveló la institución, a la "innovación y la creatividad que comparten la entidad y su ciudad".