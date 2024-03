En El Partidazo de COPE hablamos con Emilio Cortés, catedrático en Derecho Penal, sobre la investigación llevada a cabo este miércoles por la Guardia Civil en la sede de la Federación Española de Fútbol. La UCO estuvo todo el día en Las Rozas en una investigación relacionada con supuestos contratos irregulares en los últimos cinco años, durante la etapa de Luis Rubiales como presidente.

Los agentes investigan presuntos delitos relacionados con la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales. También se investigan un viaje que realizó a Nueva York en su etapa como presidente de la RFEF, el pago del piso que el de Motril tenía en Madrid y que pagaba en parte la Federación y los contratos con el Estadio de La Cartuja donde se han disputado las últimas finales de la Copa del Rey y varios partidos de la Selección Española.

MADRID, 20/03/2024.- Agentes de la UCO, a la salida este miércoles de la sede de la Federación Española de Fútbol.





Este miércoles, siete detenidos

A última hora, Juan Baño, jefe de Interior de COPE, confirmó que había siete detenidos por las investigaciones llevadas a cabo en la Federación: Tomas González Cueto, asesor jurídico externo de la RFEF; Ramón Caravaca; los directores de los Servicios Jurídicos y de Recursos Humanos de la RFEF Pedro González Segura y José Javier Jiménez “Jota”; y Ángel González Segura.

Con toda la polémica ocurrida, la duda ahora es si la FIFA puede tomar medidas y decidir que España no acoja la Copa del Mundo de 2030 que iba a organizar junto a Portugal y Marruecos. A finales de 2024, la FIFA debe hacer oficial que esta candidatura es la elegida, aunque ya se haya decidido que iba a ser así.

Las dudas de Emilio Cortés sobre el Caso Rubiales

Emilio Cortés explicó en El Partidazo de COPE cómo es el trabajo previo a lo ocurrido este miércoles y la presencia de la Guardia Civil en la Federación: "La jueza ha dado el paso y hay un trabajo policial previo. La Guardia Civil hace un trabajo indagatorio y el resultado se presenta ante la jueza. Si del resultado salen indicios de criminalidad, se toman medidas en base a los indicios".

El catedrático de Derecho Penal reconoció que para él es muy extraño que la investigación que se ha dado se haya hecho en asusencia del ex presidente de la Federación, Luis Rubiales: "Me desconcierta que todo se haya producido en ausencia de Rubiales, como la entrada en su casa. Habrá que pensar que hay un interés mayor que asegurar su presencia porque lo normal es que estuviera en el registro de su casa".

Emilio Cortés ve esta acción como un error porque puede ser que ahora Rubiales no vuelva a España y no tenga que cumplir una posible pena si se le acaba acusando por todo lo que se le investiga: "Ahora se le está dando una oportunidad para que no vuelva a España. La extradicción no es nada sencilla, precisa que los delitos por los que se solicita tiene que estar en el país del que está el demandado; y eso es difícil en la República Dominicana. Rubiales puede quedarse a vivir allí hasta que los delitos prescriban. Hace falta un auto de prisión".

Javi Gómez, periodista de deportes de COPE, informó este miércoles que Luis Rubiales se encuentra en Cap Cana, una comunidad privada exclusiva y de lujo situada en la zona de Punta Cana. Desde que llegó el 21 de febrero no se tiene constancia de que Rubiales haya salido de República Dominicana.

