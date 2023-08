La dura derrota del Sevilla, en el Tiempo de opinión de El Partidazo de COPE

El tiempo de opinión de este miércoles en El Partidazo de COPEgiró en torno a la dura derrota del Sevilla en la final de la Supercopa de Europa, que acabó ganando el Manchester City en la tanda de penaltis después de un disparo al larguero de Gudelj en el quinto lanzamiento.





Para el director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, fue un gran partido: “Ha sido un partido muy entretenido, divertidísimo. Yo creo que Guardiola lo pasa muy mal porque no para, es un absoluto enfermo del fútbol”.

Fernando Evangelio, especialista en fútbol internacional, elogió el juego de los andaluces: “Había muchas bajas pero el partido ha estado bastante bien. Al Sevilla le venía bien una final larga y que fuera valiente, y lo ha sido”.

Para Santi Cañizares, la clave está en la diferencia del Sevilla entre los partidos que juega en Liga y los que disputa en Europa: “Es sorprendente que un equipo que compite así en Europa no esté arriba e incluso ha perdido el primer partido de Liga y en casa. Hay más motivación en Europa y más ganas”.

El ex jugador de Sevilla Pepe Prieto le sorprendió el partidazo del equipo: “El Sevilla en Europa compite de otra manera, confía en sí mismo. Hay muchas variables; no me esperaba que fuera a competir tan bien. En Nesyri ha tenido tres oportunidades y muy bien gestionadas por el Sevilla”.

Gonzalo Miró también quiso resaltar el encuentro del Sevilla: “El partido lo ha trabajado muy bien. Si el porcentaje de En Nesyri fuera mayor, no estaría en el Sevilla. Y han cerrado muy bien todas las líneas de pase a Haaland".