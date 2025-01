Las dudas de Dani Senabre con la negativa de Álex Baena a Arabia Saudí: "Todos saldrían ganando"

La ventana invernal del mercado de fichajes encara su recta final y los equipos buscan equilibrar sus plantillas de cara al tramo final de la temporada. El mercado se abrió el pasado 3 de enero y el primer club en mover ficha en LaLiga fue el Valencia, que cerró con la Real Sociedad la cesión de Sadiq. Y desde entonces se han producido ocho movimientos más.

Pero, sin lugar a dudas, el culebrón de enero ha sido el caso Dani Olmo. La ficha del jugador del Barcelona, y también la de Pau Víctor, finalizaron el pasado 31 de diciembre. Pero el club azulgrana luchó por sus futbolistas acudiendo a diferentes estamentos y, por el momento, ha conseguido la cautelar del CSD para que ambos sigan vistiendo la camiseta blaugrana.

Dani Olmo y Pau Víctor, jugadores del Barcelona

EL NO BAENA Y DEL VILLARREAL A ARABIA SAUDÍ

Fernando Roig Negueroles ha pasado por El Partidazo de COPE para analizar la actualidad del Villarreal, donde este jueves ha sido noticia la posible marcha de Álex Baena del conjunto amarillo.

"Hace unos días diez, los agentes del jugador nos comentaron la posibilidad y nosotros no queríamos venderlo ahora mismo. Pero esta mañana se ha precipitado todo y nos hemos negado a negociar porque no teníamos un reemplazo. Pero, por si fuera poco, el jugador no ha hecho ningún esfuerzo de ir", empezó diciendo el CEO del Villarreal.

Y agregaba: "El jugador lleva en el club desde los diez años y estamos muy felices de la decisión que ha tomado. Estamos muy contentos con él".

Fernando Roig Negueroles, CEO del Villarreal

Juan Igual, durante la tarde de este jueves, ha informado del interés del Al Ahli por Álex Baena. El equipo de Arabia Saudí, según la información de nuestro compañero, habría ofrecido al Villarreal 55 millones de euros para fichar al internacional absoluto con España.

Sin embargo, el jugador ha rechazado la mareante oferta de 15 millones netos de salario y seguirá vistiendo el color amarillo del Villarreal.

La negativa se ha confirmado con dos publicaciones en redes sociales. El 'Submarino Amarillo', primero, ha colgado un mensaje que decía "es uno de los nuestros", palabras que iban acompañadas de un corazón amarillo. Y, posteriormente, el jugador ha escrito: "SIEMPRE".

El culebrón se ha cerrado cuando el Villarreal ha posteado una foto de Baena y el mensaje: "Se queda".

LAS DUDAS DE DANI SENABRE CON LA DECISIÓN DE BAENA

La decisión del jugador del Villarreal fue objeto de debate durante el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE. Dani Senabre reconoció alegrarse por Álex Baena y aplaudió su decisión, aunque quiso dar su punto de vista de lo ocurrido.

Álex Baena durante un partido del Villarreal.

"No creo que Baena sea un héroe por la decisión que ha tomado y tampoco un villano. Porque no tengo claro que sea un acierto que se quede o que sea un error irte", comentaba el tertuliano.

Y añadía: "Es decir, Baena ha vivido una situación en la que se le presentaba la oportunidad de ganar muchísima pasta y también de perder calidad competitiva. Y él ha elegido la competitividad. Pero cada jugador es diferente y tendrá sus motivos para tomar cualquier decisión".

Para finalizar, Senabre dijo: "A veces nos metemos con la gente que se va a Arabia, pero muchos de esos jugadores eligen asegurar un futuro para su familia. Pero todos conocemos la parte negativa. Si la opción fuera Estados Unidos, por ejemplo, pues todos saldrían ganando".

