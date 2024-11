El dolor de Nacho con Luis de la Fuente por no haber vuelto con la Selección: "También me parece raro"

Nacho Fernández no sabe por qué el seleccionador no ha vuelto a contar con él tras la Eurocopa: "No hemos hablado desde entonces"

La última vez que Nacho Fernández juega con la Selección Española de fútbol fue en la final de la Eurocopa en la que España ganó a Inglaterra. Nacho comenzó como suplente y entró en el minuto 83 de partido en sustitución de Robin Le Normand.

Nacho Fernández, en rueda de prensa, durante un partido con la Selección Española

Desde entonces, se ha quedado fuera de todas las listas de convocados de Luis de la Fuente. Coincidió su salida del Real Madrid, con rumbo a Arabia Saudí, con que su teléfono dejara de recibir llamadas del seleccionador.

No cabe duda de que la no llamada de De la Fuente a Nacho en la primera convocatoria que realiza tras la Eurocopa, en el mes de septiembre, llama la atención, porque se da el hecho de que el seleccionador cuenta con todos los demás campeones de Europa menos con el central. A la Selección ha regresado incluso Joselu, que también, como Nacho, emigró a territorio árabe; en su caso, rumbo a Catar. La única excepción fue la de Jesús Navas, que dejó la Selección por decisión propia.

Por ese motivo, la situación no deja de ser extraña incluso para el propio futbolista. "Sinceramente, me sorprendió un poco porque todos los que habíamos ganado en la Eurocopa, creo que el único que se quedó fuera por decisión técnica fui yo. Entonces, me extrañó un poco", reconoció.

NO HAY CONTACTO ENTRE NACHO Y DE LA FUENTE

La decisión técnica del seleccionador español ha llevado a que él y Nacho Fernández hayan perdido todo contacto: "Desde que abandoné la selección cuando ganamos la Eurocopa, no he vuelto a hablar con el seleccionador".

EFE El seleccionador nacional, Luis de la Fuente durante una rueda de prensa

Tras jugar casi treinta partidos oficiales con la Absoluta, el cuerpo le pide seguir acudiendo a la llamada de España: "¿Me hubiera hecho ilusion ir en septiembre? Pues sí, la verdad... Pero como digo, no tengo noticias de la Selección", lamentó, "así que no sé decirte más".

Nacho siguió reflexionando sobre sus ausencias con 'La Roja', y se sinceró, al reconoce que "también me parece un poco raro. Es verdad que me he venido a otro país a jugar y que no es el Real Madrid", iba explicando como si quisiera encontrar la respuesta a una pregunta que le persigue desde entonces.

La participación de Nacho en el equipo español estaba siendo notable, lo que le añade más misterio a la situación: "Hay otros equipos que también cambiaron de país y de equipos y han seguido yendo, pero eso es una pregunta que se la tendréis que hacer al míster".

Nacho recuerda unas declaraciones recientes de Luis de la Fuente en las que dijo "si no recuerdo mal, que no quería ningún tipo de polémica ni decir nada para que se dijeran cosas que no eran verdad. Lo único que puedo decir es que con el seleccionador no he tenido problemas, pero tampoco he hablado con él ningún día".

La falta de relación con De la Fuente, sin embargo, no le restan ni un ápice de ganas de volver a vestirse con la camiseta de España si vuelve a entrar en una lista: "Tampoco tengo por qué renunciar".

Nacho Fernández, desde Arabia, atiende la llamada de El Partidazo de COPE

Al final, Nacho, de 34 años, es titular absoluto en el Al-Qadsiah y se siente en condiciones de seguir jugando con la Selección: "Me encuentro bien y estoy jugando bien aquí en Arabia. Obviamente no es el nivel que hay en Europa, pero aquí te enfrentas a delanteros de máximo nivel, te lo puedo asegurar. Hay delanteros muy buenos. Y hay que estar preparado para ese tipo de partidos, aunque la gente no se lo crea", finalizó.

¿Y si la pregunta fuera para de la fuente?

En el Tiempo de Opinión posterior a la entrevista, en El Partidazo de COPE, Isaac Fouto dejó clara la que puede ser respuesta del seleccionador si en algún momento se le pregunta por qué no ha vuelto a convocar a Nacho: "Ya veréis cómo, si se le pregunta, dice aquello de que no habla con ningún jugador que no va con la Selección".

Otros, como Roberto Palomar, echa de menos "una llamada de cortesía" del técnico al futbolista.