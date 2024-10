'Despierta Atleti', en El Partidazo de COPE: "Siempre cierran campos cuando el rival es el Real Madrid"

Este jueves, Apelación redujo a un partido la sanción al Atlético de Madrid y en El Partidazo de COPE hablamos con Javi Vélez, portavoz de 'Despierta Atleti', después del comunicado que han sacado las peñas sobre esta sanción: “Nos sancionan con algo que no es justo, han puesto la venda antes de la herida. La sanción era de tres partidos, se ha quedado en uno y no entendemos por qué no han preguntado a las peñas la situación que había y el por qué no dejan viajar en cinco partidos. Sacar el comunicado diciendo que no entendían que prensa y Gobierno atacan al Atleti y luego son ellos los que nos sancionan con cinco partidos”.

Juanma Castaño le preguntó sobre si crees que es justa o injusta la sanción, con el cierre parcial de la grada desde donde se lanzaron los mecheros a Courtois: “Sí, viendo precedentes anteriores. Las sanciones contra el Atleti siempre son más excesivas. Igual es casualidad que coincida siempre el rival. Siempre cierran campos cuando el rival es el Real Madrid. Queremos que las sanciones sean justas para todos; nos están atacando de una forma desproporcionada. Pedimos que el club nos defienda ante los ataques exteriores porque nos sentimos indefensos. Nos han sancionado cinco partidos sin poder salir fuera de casa y no sabemos el motivo. El domingo va a parecer más un velatorio que una fiesta y es el día de las peñas”.

Los incidentes en el partido contra el Real Madrid que obligó a parar el encuentro durante quince minutos fueron provocados por integrantes del Frente Atlético, pero el portavoz de 'Despierta Atleti' no cree que esa peña siga existiendo: “A día de hoy, pancarta no hay. El club ya tomó las medidas oportunas, lo del otro día fue la grada de animación. El club vio con las cámaras a cuatro personas. Más daño ha sido la campaña contra la afición del Atlético de Madrid porque se ha dicho que se tiene que cerrar el campo entero porque la afición del Atleti se merece eso, y es lo que ha dicho el Gobierno. Al final pasó lo pasó, no sé si es porque quería que pasara eso”.

Por último, también aclaró que la pitada que realizó la afición rojiblanca al finalizar el derbi en el Metropolitano era hacia Courtois y no hacia sus jugadores: “El estadio pitó porque se marchaba Courtois a los vestuarios, no pitaban a los jugadores que estaban aplaudiendo a la zona de la grada de animación. El campo más tranquilo para ver el fútbol es el Metropolitano”.