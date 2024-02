El deseo de Ilia Topuria de conocer al Papa Francisco y llevarle el cinturón de la UFC: "Me encantaría"

Ilia Topuria dejó muy claro a Juanma Castaño antes de enfrentarse a Alexander Volkanovski la importancia de la fe en su vida. La creencia en Dios del campeón del peso pluma de la UFC es una de las claves de su éxito y ahora quiere conocer al Papa Francisco, como confesó en El Partidazo de COPE especial de este miércoles en Alicante.

"Agradezco el hecho de que Dios me haya brindado este camino", le decía Ilia Topuria a Juanma Castaño a la pregunta de si afrontaba con optimismo su gran combate. El luchador afincado en Alicante afirmó que es muy creyente porque "la creencia fue lo que me trajo aquí".

Además, Ilia aseguró en El Partidazo de COPE que la oración es un elemento fundamental en su rutina: "Por supuesto que rezo mucho". Ese amor por Dios se muestra también en su concepción de "la vida" como "un regalo". "Cada día que nos despertamos es un regalo", reclamaba Topuria con Juanma Castaño hace unas semanas.

Cuando solo quedaban unos segundos para saltar al octágono de Anaheim, Ilia Topuria habló consigo mismo antes de recibir el calor del público en ese pasillo que daba acceso a la pista: "Let's go. Dios está conmigo, él me preparó para esto. Me hizo rápido y fuerte. Trabajador, soñador, realizador. Es hora de cumplir el sueño".

Esa conversación consigo mismo y Dios siguió: "Él ganará esta batalla por mí. Solo ven mi cuerpo, pero él ganará esto por mí. Ya lo van a ver, ya lo verán, ya. Fe, no hay miedo. Todas las cosas buenas están al otro lado del miedo. Eso lo voy a mostrar, no hay miedo".

Esos mensajes de fe y que demuestran su creencia le acompañaron hasta el momento en el que levantó el cinturón de campeón del peso pluma de la UFC. Con Juanma Castaño también reconoció en El Partidazo de COPE que su único miedo es "perder la bendición de Dios". En el combate se vio como eso no va a pasar.

El deseo de conocer al Papa Francisco

De cara a sus próximos retos, Juanma Castaño le preguntaba a Ilia Topuria que "hay otra gente que también se está preparando y que está entrenando muy fuerte, ¿no?": Por supuesto que sí, pero, aparte del trabajo duro, también estoy bendecido por Dios". El luchador era contundente con su afirmación.

"¿Realmente crees que tienes la bendición de Dios? ¿Qué te está ayudando en todo momento?", le preguntaba el presentador de El Partidazo de COPE después de escucharle. "Por supuesto que sí, al 100%", respondía Ilia Topuria. Entonces, Juanma Castaño le señalaba que "nuestro jefe directo es el Papa".

Ilia Topuria explicaba que no lo conocía, entonces Juanma Castaño lo tenía claro: "¿Te gustaría conocer al Papa? Nosotros te lo podemos arreglar. Si hacemos una llamada ahora, vamos a ahora llamamos... No, en serio. Nosotros tenemos mucha mano". Entre la broma y la realidad, el presentador hacía la petición oficial.

"Sí, me encantaría conocerlo", respondía el campeón del peso pluma de la UFC. "Pues que te reciba y le llevas el cinturón", señalaba Juanma Castaño a Ilia Topuria. Sobre el título, el presentador le cuestionaba si "pesa muchísimo". El luchador señaló que "pesa bastante", pero "la responsabilidad más".