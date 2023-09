El descubridor de Jude Bellingham desvela cómo fue el primer día que le vio jugar: "Era distinto"

Este miércoles se vistió de héroe en el Santiago Bernabéu para su primera victoria en la Champions League con la camiseta blanca y ya tiene puesto el punto de mira en el Atlético de Madrid. Jude Bellingham es el hombre del momento. El Real Madrid está viviendo de sus goles en ausencia de Karim Benzema y ya se ha convertido en todo un ídolo del madridismo. Apenas seis partidos ha necesitado para estar plenamente integrado en el equipo y ejercer de líder en un vestuario donde cuenta con la complicidad de jóvenes y veteranos. Con Paco Herrera le conocimos más en 'El Partidazo de COPE'.

Es el actual máximo goleador de LaLiga con cinco tantos y llega el esperado derbi madrileño. Esta edición del campeonato nacionalestá siendo dominada hasta el momento por elReal Madrid, que se mantiene invicto y es el único puntero del campeonato, principalmente gracias al inglés del que se habló mucho en 'El Partidazo de COPE' de este jueves. El Atlético de Madrid, por su parte, llega al encuentro con más interrogantes: tiene un partido menos que su rival, pero está a ocho puntos de distancia. Además, cayó sin atenuantes en su último partido por el campeonato español y empató en Roma con la Lazio.

Si el equipo dirigido por el Cholo Simeone quiere pelear arriba, deberá aprovechar esta gran oportunidad de encontrarse con un Real Madrid que no cuenta con piezas muy importantes del equipo. Pero sí estará Jude. Pese a que apenas cuenta con 20 años, el centrocampista inglés parece un auténtico veterano. Aterrizó el pasado verano en el cuadro de la capital de España como auténtico fichaje estrella después de brillar con el Borussia Dortmund en la Bundesliga y apenas ha tardado unos partidos en demostrar que se trata de uno de los mejores del mundo. Pero esto ya lo sabían algunos.

La primera vez de Jude

Paco Herrera es un ilustre del fútbol español. Tras entrenar a muchos equipos en el país, estuvo en Inglaterra, ejerciendo como segundo entrenador de Pep Clotet en Birmingham. Allí hizo una de las cosas que más le gusta, descubrir nuevos talentos, siendo entonces cuando se cruzó en el camino de Bellingham. El técnico explicó en 'El Partidazo de COPE' cómo fue ese proceso de lanzar al estrellato al nuevo ídolo del Santiago Bernabéu. Juanma Castaño le preguntó por la primera vez que lo vio jugar y cómo tomó la decisión de llevarlo al primer equipo.

De esta manera se entiende mejor esa personalidad que entronca con la historia del Real Madrid. Ese afán por ganar, no rendirse nunca y luchar por la victoria hasta que el árbitro pita el final. Su andadura en España acaba de empezar, pero ya no deja indiferente a nadie. La Real Sociedad es la única escuadra a la que no ha marcado de todos los rivales a los que se ha enfrentado hasta la fecha. Clave en los momentos importantes merced a sus goles y buen juego, el centrocampista es una de las grandes sensaciones de este inicio de temporada.

El programa de este jueves 21 de septiembre

