El descubridor de Bellingham pone cifra al número de goles que hará este año con el Real Madrid: "Tiene gol"

Este jueves, El Partidazo de COPE indagó en los orígenes de un jugador que está haciendo soñar a los aficionados al Real Madrid: Jude Bellingham.

El flamante fichaje del Real Madrid para la temporada 2023-2024 es una de las sensaciones de LaLiga; además, esta semana se convirtió en el artífice del gol que le dio al conjunto blanco su primera victoria de la temporada en su competición fetiche: la Liga de Campeones.

Su descubridor es un entrenador que, a día de hoy, está jubilado. Paco Herrera, además de un absoluto 'trotamundos' a lo largo y ancho de nuestro país, en 2019 vivió una interesante etapa como segundo entrenador del Birmingham que entrenaba Pep Clotet. Allí, en el equipo juvenil, había un centrocampista que destacaba y que Paco Herrera no dejó pasar por alto.

"Fui a ver unos partidos de entrenamiento y me fijé en dos futbolistas. Le dije a Clotet: "He visto un chico distinto y creo que tiene que estar con nosotros. Enseguida me dijo que sí porque es un enamorado de la cantera. Los dos coincidíamos, y cuando empezamos con la pretemporada, vimos que teníamos en las manos una perla", comentó Herrera cuando sintió el flechazo por Bellingham.

Otro punto a favor del jugador era la familia: "Cuando le dije que le quería para la primera plantilla, se lo tomó con tranquilidad. Y cuando se lo comuniqué a la familia, vi que estaba en un núcleo super protegido, a él le ayudaron muchísimo estas cosas".

Bellingham "tiene gol": palabra de descubridor

Bellingham suma, hasta la fecha, seis goles: cinco en LaLiga y uno de la Liga de Campeones. Su potencial goleador puede llevarle a cifras asombrosas.

El técnico dijo que sus cualidades le hicieron comenzar en el primer equipo del Birmingham como "un delantero centro. Por sus condiciones, le permitíamos que partiera desde atrás, y eso lo hace tan bien como lo está haciendo en el Real Madrid. Le encanta ir a recibir y participar del juego de ataque".

Este domingo, el futbolista tendrá la oportunidad de volver a destacar en un partido importante, como es el primer derbi madrileño de la temporada, frente al Atlético de Madrid, en el estadio Metropolitano, en el partido correspondiente a la sexta jornada en Primera División (domingo, 24 de septiembre a las 21 horas).