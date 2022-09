Del Nido, Lendoiro y Caneda recuerdan el fútbol de los años 90' en El Partidazo de COPE

Movistar ha estrenado el documental 'La Liga de los hombres extraordinarios', una serie de cinco capítulos que rememora el fútbol español de la década de los 90 junto a los presidentes más carismáticos del momento. Aprovechando este estreno, El Partidazo de COPE ha reunido a tres de los más icónicos: Augusto César Lendoiro, José María Caneda y José María del Nido.

Los tres presidentes que cambiaron la historia del fútbol español han estado con Juanma Castaño recordando las mejores anécdotas de la época. "Un periodista de la época me pidió 25 kilos de percebes y no me pagó ni el taxi", ha recordado Caneda que, nada más entrar, ha querido mostrarse más cauto que en su última intervención en el programa. "Hoy voy a ser más comedido porque la última vez me pasé siete pueblos", ha bromeado.

"¿Los cánticos de 'Del Nido cómeme el rabo'? Quise atraer la presión y no salió bien", ha recordado el expresidente, quien fue testigo de una de las pañoladas más sonadas contra Gaspar cuando era presidente del Barcelona. "Llegó un momento en el que le dije 'Presidente, me marcho que esto no va conmigo", ha dicho.

Después de él, el siguiente en entrar en El Partidazo de COPE ha sido el expresidente del Sevilla José María del Nido. "Estoy magníficamente", ha comentado Del Nido, quien en los últimos días ha vuelto a aparecer a la escena pública tras el mal arranque del Sevilla en la temporada. "No hay que sacar de contexto lo que era la época", ha recordado. "Si volviéramos algunos...", ha bromeado.

Además, Del Nido ha reconocido que tiene ganas de volver a ser presidente del Sevilla. "Aznar y Felipe González no van a volver, siempre serán expresidentes, pero yo sí, seguro que voy a volver", ha dicho.

Por último Augusto César Lendoiro, expresidente del Deportivo de la Coruña, ha estado en El Partidazo de COPE desvelando las anécdotas más secretas. "Hay mucha gente joven que no se lo va a creer", ha comenzado diciendo. "El fútbol se escribe con 'b' de Brasil y las noches de aquella época con 'c' de César Lendoiro", ha contado. "¿Que ahora no se enfoca al palco? Normal, son más feos que el 'carallo'", ha bromeado Lendoiro.

Sobre Gaspar, Lendoiro ha bromeado con su nueva faceta de entrenador de fútbol sala. "Si es por lo que se ve en el documental, no tiene ni idea de entrenar", ha mencionado entre risa.

¿José María García o José Ramón de la Morena?

Para terminar, Juanma Castaño ha querido recordar la época de la 'guerra' en las ondas entre José María García y José Ramón de la Morena. Dos leyendas radiofónicas de las que los presidentes también tienen un gran recuerdo. "Enfrentarse a García era peligroso", ha recordado José María del Nido. "Yo con García iba al fin del mundo, tenía una ventaja: si no le mentías, iba contigo a muerte", ha mencionado Caneda. "A García hay que reconocerle una cosa: los programas se los estudiaba de verdad y estaba siempre muy cerca de los problemas que había en el fútbol", ha explicado Lendoiro.

Además, sobre José Ramón de la Morena, Del Nido ha tenido buenas palabras para el comunicador. "Yo creo que De la Morena empezó fuerte y era bonito ver cómo las emisoras eran partícipes de esa guerra", ha dicho. Por su parte, Caneda no guarda buen recuerdo del mítico presentador. "De la Morena me mintió y me la jugó, y le condenaron a pagar 300.000 euros, bajé a Ponferrada a pactarlo y solucionarlo con él y a la semana ya me estaba volviendo a 'pegar' en antena", ha explicado.