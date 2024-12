David Sánchez, sorprendido por la forma en que el presidente Rafael Louzán habla del Real Madrid: "Oro y brillantes"

La Federación Española de Fútbol dio por finalizado este jueves el proceso electoral a su presidencia y comisión delegada, una vez concluido el plazo para la presentación de recursos tras los resultados de las votaciones de hace tres días sin que se haya recibido ninguno, por lo que Louzán queda elegido como presidente de la RFEF para el periodo 2024-2028.

Rafael Louzán, recién elegido presidente de la Federación Española de Fútbol, fue también noticia este día por un particular desliz o forma de hablar que ha tenido en una entrevista en TeleMadrid. "A ver cómo se interpreta esto en El Partidazo de COPE", propuso Joseba Larrañaga a la mesa de comentaristas al escuchar al presidente de la RFEF hablar en los siguientes términos del Real Madrid: "Ponerme a su entera disposición. Hace muchos años que le conozco (a Florentino Pérez, presidente del club) y tengo mucha admiración por su capacidad de trabajo, por dónde ha llegado, por dónde ha llevado a este club. Y creo que todo el madridismo estamos muy contentos de toda la gestión que ha hecho en este gran club", declaró Louzán.

La Comisión Electoral, reunida de forma telemática a primera hora de esta tarde, proclamó por tanto definitivamente a Rafael Louzán Abal como presidente para el periodo olímpico 2024-2028.

EFE Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol

"¿Estamos?", se preguntó un sorprendido David Sánchez, que pidió explicaciones al respecto.

De alguna manera, a Louzán le salió el plural mayestático refiriéndose al madridismo, por lo que David pidió en El Partidazo de COPE "la insignia de oro y brillantes en el centro del Bernabéu ya para el señor Louzán".

"Es que yo me había quedado con lo de 'me pongo a su servicio', pero no había escuchado lo de que 'el madridismo estamos'. ¡Estamos! O sea, me parece bastante...", reflexionó.

LOS DIRIGENTES Y SUS SIMPATÍAS FUTBOLÍSTICAS

Nacho Peña salió al 'quite', restando importancia si Louzán fuera simpatizante del Real Madrid o reconociera buenas relaciones con su presidente. Peña lo hizo 'atacando' algunas relaciones del Barcelona en el pasado: "Una pregunta: Tebas ¿de qué equipo es? ¿Le va bien al Madrid con Tebas?". Y aunque David Sánchez le recordó a Nacho Peña que "Tebas no está imputado", este recordó que "Negreira, por ejemplo, era del FC Barcelona. Y a vosotros sí que os fue bastante bien".

Cordon Press Javier Tebas en un evento de LaLiga.

"A mí me parece", pidió Sánchez, "que por lo menos, merece que matice lo que hemos escuchado. Que se meta como madridista, diga por el presidente que nos ponemos a su entera disposición. ¿Te parece normal?"

En ese momento, Larrañaga recordó que Louzán, en la entrevista que concedió en El Partidazo de COPE, el dirigente gallego reconoció ser del Celta de Vigo "y aquí no se montó ningún pollo".

"Si yo puedo entender que sea del Madrid, porque es evidente que todo el mundo tiene un color y un equipo. Lo que me sorprende es la forma en la que habla el presidente de la federación del Real Madrid", comentó de nuevo David Sánchez, con cierto tono de indignación.

En ese sentido, el resto de comentaristas recordaron los casos de otros expresidentes, como Ángel María Villar, reconocido aficionado del Athletic; Luis Larrea era de la Real Sociedad; o Luis Rubiales, aficionado del Levante "y al Valencia nunca le tendió la mano en nada", como quiso recordar Santi Cañizares.

"Seguís anclados en el tema del equipo", advirtió David Sánchez antes de recordar que lo importante del discurso de Louzán "no es el equipo, es lo que dice Louzán, que es el presidente de todos".

Dani Senabre se atrevió a darle otro punto de vista a la situación, pidiendo que el equipo de comentaristas imagiara que Louzán "Llega a decir lo mismo, pero del Barça: 'Todo el barcelonismo estamos contentos', y 'me pongo a la entera disposición del gran Joan Laporta', estoy seguro de que arde Madrid".