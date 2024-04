David Sánchez sorprende con su análisis del discurso de Joan Laporta: "Soy de los que..."

El barcelonismo está viviendo una semana trágica para sus intereses como club de fútbol. Tras caer eliminados en la Champions League por el PSG en Montjuic (1-4) y dejar escapar la posibilidad de pelear hasta el final por el título de Liga en el Bernabéu (3-2), el conjunto dirigido por Xavi afronta un tramo de la temporada complicado, pero con la obligación de conseguir el segundo puesto para certificar la clasificación para la Supercopa de España.

La reacción del Barcelona ante el gol fantasma de Lamine Yamal

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha hecho un comunicado a través de las redes sociales del club azulgrana y ha asegurado que pedirá todos los archivos posibles a la Federación para poder esclarecer una jugada que a criterio de muchos aficionados del Barcelona, les ha costado una Liga. El presidente también se ha atrevido a afirmar que en caso de demostrarse un error flagrante del VAR, exigirá que se repita el partido en el Bernabéu.

Laporta aseguró en un vídeo en las redes del club azulgrana que para "tener la seguridad sobre lo que pasó" requiere "la totalidad de imágenes y audios que generó la jugada". Y no descartó pedir la repetición del clásico y tomar las acciones judiciales oportunas si la conclusión es que existe "un error en la apreciación de la jugada" del colegiado Soto Grande y el VAR.

Los jugadores del FC Barcelona tras el partido de la jornada 32 | EFE

Ante estas palabras del máximo mandatario del Barcelona, la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicado que no facilitará la "totalidad de imágenes y audios" que ha reclamado tras el clásico, después de la acción del gol fantasma de Lamine Yamal en el Santiago Bernabéu.

La Federación también ha confirmado que no tiene la obligación de aportara ningún club imágenes y audios, pero reconoce que están abiertos a mantener una reunión con el mandatario catalán que sea constructiva y en la que expongan los motivos y argumentos por los que se tomaron esta decisión.

"No hay audios a la carta", se apunta desde la Federación, cuyo comité de árbitros no tiene ninguna obligación, ni se ha hecho con ningún otro club, de aportar imágenes de una acción de un partido en función de sus intereses personales de una acción en concreto como la que el Barcelona reclama de Yamal ante el Real Madrid.

¿Se puede repetir un partido de fútbol?

El club catalán se aferra a una decisión tomada esta misma temporada por la justicia belga en la que se ordenó repetir un partido entre el Anderlecht y Genk por un penalti que no se lanzó correctamente. Finalmente, este partido no se repetirá y se le ha dado la victoria al Anderlecht (2-1).

Soto Grado muestra tarjeta amarilla al jugador del FC Barcelona Pedri | EFE

El pasado 5 de marzo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Bélgica decidió que el partido no tenía que repetirse: “El hecho de que el VAR no haya prestado atención a los jugadores de Anderlecht no constituye un error contra las reglas del juego, sino que se refiere a un descuido en la evaluación de la situación del juego”, afirma la sentencia.

Es cierto que en otras competiciones se han sucedido algunas repeticiones de partidos (liga alemana, turca, belga o la copa inglesa), pero según lo contado por Isaac Fouto en Deportes COPE y El Partidazo, la Liga española no contempla que se pueda repetir un partido por este tipo de cuestiones.

Sobre esta acción, David Sánchez no da crédito a las palabras de su presidente y ha asegurado que si él hubiese sido el árbitro de campo habría tomado las mismas decisiones que tomó César Soto Grado: "No soy de los que opina que el Barcelona ha perdido títulos por los árbitros ni que ha perdido en el Bernabéu por el colegiado. Soto Grado no me parece un buen árbitro, pero en el Bernabéu, en las decisiones polémicas, yo hubiese pitado más o menos como pitó el colegiado".

