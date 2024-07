David Sánchez recuerda cuándo la afición de la selección española se transforma: "No nos engañemos"

El éxtasis de los aficionados al fútbol en nuestro país con la selección española ha culminado este lunes con una fiesta por todo lo alto en la madrileña Plaza de Cibeles, donde decenas de miles de personas han acompañado a los campeones de Europa no sólo en el centro de Madrid, sino durante el recorrido del autobús descapotable.

A falta de cifras oficiales, el aspecto de la Plaza de Cibeles era de una plenitud absolutamente desbordante, con muchísimo público joven entre los presentes y con muchas ganas de disfrutar juntos de la consecución de la cuarta Eurocopa de la historia para la selección de nuestro país.

La Plaza de Cibeles, a rebosar en el momento de la llegada de la selección española. EFE

Durante la celebración, predominaron los sentimientos hacia el país y hacia los colores, con los constantes gritos de 'Viva España' de muchos jugadores o incluso cánticos de 'Gibraltar es español, español, español' que salieron de Álvaro Morata o Rodri.

Morata, como maestro de ceremonias, tuvo unas palabras hacia la afición española: "Somos campeones de Europa. Cuatro veces. ¿Sabéis por qué? Porque todos vosotros habéis creído en nosotros. Ha sido gracias a vosotros también que hemos dado la vida", dijo entre la tremenda ovación de los asistentes.

"Para mí ha sido un auténtico orgullo ser el capitán de esta Selección. Me siento representado por vosotros y por la emoción que tenéis en la cara. Puede ser que a veces la meta y a veces no, pero os aseguro que siempre me he dejado la vida por intentar conseguir esto", añadió entre gritos de 'Morata, Morata'.

La España de De la Fuente, récord de seguimiento

La fiesta se celebra en muchos rincones de España desde la primera noche del domingo, como colofón a una Eurocopa que ha tenido un seguimiento fuera de serie. Las cifras de audiencias de la final entre España e Inglaterra fueron extraordinarias: La final de la Eurocopa de fútbol en la que España resultó campeona ha arrasado en audiencia televisiva: fue seguida en La 1 de TVE por una media de 13.587.000 millones de personas y la cuota de pantalla alcanzó el 78,7%. Ese es el porcentaje de hogares o espectadores que estuvieron viendo el partido con respecto al total que encendió la televisión durante el tiempo que duró la final.

Isabel Aaiún canta 'Potra Salvaje' en la fiesta de la Selección Española en la Plaza de Cibeles. EFE

La emisión de este domingo se ha situado en el puesto 16 de las emisiones más vistas y de más de diez millones de espectadores desde 1992.

En esta reciente Eurocopa han existido, efectivamente, muchos motivos para pensar que esta selección ha tenido un respaldo masivo de su afición, aunque periodistas como David Sánchez matizan: "Cuando ganan".

David Sánchez analiza el comportamiento de la afición española

En El Partidazo de COPE de este lunes, David Sánchez puso como ejemplo de afición idónea la de Países Bajos, y no solo por lo visto en la Eurocopa de Alemania.

"Holanda por ejemplo, en cualquier fase final de un torneo, son los que más gente mueven porque tienen un sentimiento de país y de selección que no tenemos aquí", comentó Sánchez. Y es que Países Bajos logró reunir en el partido de semifinales frente a Inglaterra cerca de 100.000 holandeses por las calles de Dortmund, a sabiendas de que la gran mayoría de ellos no tenían entrada.

David Sánchez cree que en España, el ambiente difiere a si España gana o no gana: "Aquí, si no ganan, no se está con la Selección y es un país de clubes. Pero como España ha ganado, se llenan las calles porque han ganado jugando muy bien, pero no nos engañemos", advierte el periodista: "Esto (el ambiente de estas fechas recientes) volverá a ser así cuando España vuelva a ganar".