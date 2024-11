David Ferrer, en El Partidazo de COPE: "Faltaba gente que ha sido muy importante; fue un poco triste no ver a Federer, Djokovic, Pau Gasol..."

Juanma Castaño entrevistó este miércoles a David Ferrer, capitán del equipo español de la Copa Davis, un día después de la eliminación ante Países Bajos en los cuartos de final y tras la despedida de Rafa Nadal como tenista profesional.

¿Cómo han sido estas 24 horas?: Estoy triste por todo, por cómo fue, por perder la eliminatoria... no era el escenario que queríamos. Éramos favoritos pero no lo demostramos. Y la despedida de alguien tan importante como Rafa quedó descafeinada; faltaron personas muy importantes en su carrera y gente que han sido tan importantes a nivel de rivales y a su equipo. Eché en falta esa gente. Las cosas son como son y hay que aceptarlas. Rafa va a tener mucho tiempo donde va a tener homenajes en torneos grandes y que tenga la despedida que se merece. Era su último partido, no le veremos más en una pista y eché en falta eso.

¿Por qué apostaste por Rafa?: Tenía claro que entre Rafa y Roberto, viendo cómo entrenaban y Rafa mejorando día a día, tenía confianza que Rafa es una bestia competitiva. Era una incógnita pero si tenía que apostar por alguien, tenía que darle esa oportunidad. Y en dobles, Granollers y Carlos ya habían jugado juntos, Carlos es potente sacando en pista cubierta y Granollers también. En dobles, Rafa no jugaba desde los Juegos.

¿Cuándo ves que lo de Rafa va a ser muy difícil?: Cuando pierde el primer set. Ahí él está preocupado porque no encuentra las sensaciones. Me dice que va a jugar más atrás aunque yo pensaba que no era lo adecuado en una pista tan rápida. En el segundo set hay dos breaks y le digo que hay que disfrutar, que tiene que soltar el brazo y jugar valiente. Ganar o perder daba igual, no iba a cambiar su carrera y sabía que iba a sufrir. Era enfocarlo como cuando era un niño y tenía la ilusi´ñon de jugar.

¿Qué le dijiste al acabar el partido?: Le dije que estaba muy orgulloso de él y que gracias.

¿Cómo viste el ambiente del Carpena?: Con el formato de Copa Davis ha cambiado todo. Es un martes, la gente viene de trabajar... No eché en falta que animaran; si hubiera estado más igualado hubiese habido esa presión. LA despedida se hizo con las mejores de las intenciones, fue tras perder y deprisa y corriendo... era un poco triste. Eché de menos a Federer, Djokovic, Gasol, que es amigo íntimo suyo... yo no tenía que haber hablado. La grandeza de Rafa no va a cambiar con un homenaje mejor o peor.

Sigues como capitán de la Copa Davis: Tengo un año de contrato pero ahora hablaré con la Federación. Todos mis trabajos los pongo ahí, si ellos no están contentos, daré un paso atrás y si yo no estoy contento, doy un paso atrás, pero este no es el caso. O seguiremos un año más o no seguiremos.

Si hubiéramos pasado al eliminatoria, ¿hubiera jugado Rafa?: Se autodescartó. No sé lo que hubiera hecho, teníamos dos días de entrenamiento y Roberto estaba bien.

¿Cómo ha sido el final de Rafa?: Rafa es muy natural, le gusta recordar momentos de cuando eres más joven. Se hace mucho equipo en la Davis y recordaba cosas. Jugábamos a la play hacíamos apuestas. El que perdía bajaba en calzoncillos a la recepción y tenía que hacer flexiones. Lo pasábamos bien. Ayer estábamos Ferrero, Moyá y yo y es una época que tienes un gran recuerdo; nos conocemos de toda la vida, con Corretja, Feliciano... desde los 10 años que llevamos compitiendo.