David Aganzo, en El Partidazo de COPE: "Ancelotti tiene toda la razón "

Estos días se está hablando más que nunca de la polémica por el poco descanso que tienen los equipos entre partido y partido. El pasado sábado, y después de que el Real Madrid ganara al Villarreal, Carlo Ancelotti denunció en rueda de prensa que no habían pasado ni 72 horas entre ese encuentro y el que jugaron los merengues el miércoles contra el Atlético de Madrid y que supuso su clasificación para los cuartos de final de la Champions League. El entrenador italiano aseguró que, si LaLiga les volvía a poner un partido con menos de 72 horas de descanso, no se presentarían.

David Aganzo, presidente de la AFE, en El Partidazo de COPE

En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño entrevistó al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo. Sobre el primer problema por el que se le preguntó fue la propuesta de que Barcelona y Osasuna jueguen el partido aplazado el jueves 27 de marzo. Esa fecha ha sido criticada por los dos equipos: “Por sentido común y salud de los compañeros sería muy buena opción jugar entre la penúltima y la última jornada. La salud de los futbolistas se tiene que respetar. Betis, Athletic y Real Sociedad no tuvieron 72 horas este fin de semana. Ancelotti dice una verdad como un templo”

AFE ha hecho el comunicado contra los horarios después de que el Real Madrid se ha quejado públicamente y Juanma le preguntó por qué no lo ha hecho cuando el problema lo han tenido Athletic, Real Sociedad o Betis: “Porque a principios de año hacemos el calendario de la Liga y siempre avisamos de las 72 horas de descanso. Ellos ponen los horarios pero no hay nada normativo ni en Liga ni en Federación. Hemos aprovechado el altavoz del Madrid para que la demanda de AFE se note mucho más”.

Sobre las palabras de Ancelotti diciendo que no se presentarán al partido en el que no tengan 72 horas de descanso, Aganzo reconoce que le apoya: “Me parece que hace bien, la salud de los jugadores es innegociable”.

EFE Carlo Ancelotti ha criticado el calendario de LaLiga y la dureza con el Real Madrid.

Juanma Castaño preguntó al presidente de la AFE por su relación con Javier Tebas, presidente de LaLiga: “De patronal-sindicato. Entiendo su parte de la entrevista y yo como derecho laboral. No es siempre la industria, es un tema de que los chicos tengan el respeto y que miren por ellos. Esto es un problema mundial”.

Aganzo también comentó el problema que puede haber en la próxima temporada: "Si Real Madrid y Atlético de Madrid llegan a la final del Mundialito de Clubes, habría un problema con las vacaciones de los jugadores. Está genial hacer competiciones nuevas pero no cuentan con los futbolistas".

Sobre una posible huelga, dijo que "hay un derecho del trabajador pero intentamos tener la interlocución directa. Si tenemos un calendario imposible, ¿qué vamos a vender de la Liga?, ¿qué Liga vamos a tener?. Quiero la mejor Liga del mundo pero necesito que los jugadores estén bien".

Otro problema es el de dónde se juegan las Supercopas masculina y femenina: "Yo quiero que las dos Supercopas se jueguen en España. Yo no he visto el dinero que se dijo que iba a ir a categorías inferiores. Yo no voy con Javier ni con Louzán, voy con los futbolistas".

Sobre la polémica que hubo por la acción de Mapi León sobre Daniela Caracas, dijo : "No hemos hablado con ella, hemos hablado con el club. Creo que ella no quería hablar. Hemos estado muy encima del tema".

Por último, el presidente de la AFE habló del juicio a Luis Rubiales: "No estoy satisfecho con la sentencia. AFE va a proteger a la futbolista".