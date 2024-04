Dani Senabre señala lo que más le llama la atención del caso de racismo de Cheikh Sarr: "Yo no tendría"

Juanma Castaño entrevistó este lunes en El Partidazo de COPE al portero del Rayo Majadahonda tras los insultos racistas que sufrió en su partido ante el Sestao River y que provocó que su equipo se retirara del campo. Dani Senabre señaló tras escuchar a Cheikh Sarr lo que más le llama la atención de su caso.

El guardameta fue expulsado tras encararse con un aficionado y el equipo madrileño abandonó el campo. El partido entre Sestao River y Rayo Majadahonda quedó suspendido a unos minutos del final después de que Cheikh Sarr denunciara insultos racistas por parte de ese sector de la grada en el que estaba el responsable.

En la jornada 30 del Grupo 1 de Primera RFEF, la noticia no estuvo en el 2-1 que dejó el marcador, sino en otro incidente racista en el fútbol español. Después de los insultos a Marcos Acuña y a Quique Sánchez Flores en la visita del Sevilla a Getafe en LaLiga EA Sports, en la ciudad vasca también hubo insultos racistas.

El portero del Rayo Majadahonda se expone a un duro castigo, ya que la redacción del acta arbitral asegura que Cheikh Sarr intentó agredir al colegiado y que se fue a por el público. Además, al Rayo Majadahonda se le podría dar el partido por perdido por 3-0, restarles tres puntos y ponerles una multa económica.

Este domingo en Tiempo de Juego ya conocimos más en profundidad el caso con el vicepresidente del Rayo Majadahonda, Iñaki Acha. Le contó a Juanma Castaño que la persona que insultó a Cheikh Sarr está identificada, así como que no pueden hacer nada "hasta que el Comité no dictamine una sanción".

Este lunes la Guardia Civil acudió a Majadahonda para hablar con Cheikh Sarr tras lo ocurrido en Sestao. La visita se produjo en torno a las 13:00 horas y se prolongó por espacio de quince minutos, estuvieron en una sala con el portero y con su compañero Jorge Casado, capitán del equipo.

Todo esto llegó hasta Vinicius Júnior. El jugador del Real Madrid mostró su solidaridad con Acuña, Quique Flores y Cheikh Sarr tras los insultos racistas que sufrieron este sábado y pidió mano dura, hasta pena de cárcel para los responsables de esas acciones en los estadios de fútbol.

"A mí me parece que el titular periodístico es lo que ha dicho de Vinicius, me ha llamado la atención que Vinicius para él es un ejemplo, que le ayuda", reflexionaba Dani Senabre en El Partidazo de COPE. Juanma Castaño apuntaba que queda claro que "Vinicius es el inicio de un movimiento Me Too".

Pero lo que más ha llamado la atención a Dani Senabre "es que suficiente ha aguantado": "Es decir, ha dicho, si me ha parecido entender bien, que le han dicho en otros clubes y en otras etapas otras cosas, pero que se las ha tomado a broma, que reía y tal, y que se lo tenía que tomar como una broma".

"Incluso ha disculpado porque tiene 50 y pico años, es mayor, está mal que lo diga", reflexiona Dani Senabre, "si lo dice un joven, pues que lo tenemos que entender... Tiene un nivel de comprensión y de bondad que yo desde luego no tendría". Las palabras de Cheikh Sarr en El Partidazo de COPE darán mucho que hablar el resto de la semana.